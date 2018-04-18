Депутаты Сургута отказались отдавать участок леса под строительство муниципального снежного полигона

«Зима прошла, муниципальный полигон, к сожалению, пока не состоялся. Выполнены расчеты по его строительству, по водоотведению. Есть проблемы по сбросу этих талых масс, достаточно большая проблема составляет строительство ливневок», — отметил главный архитектор города Алексей Усов

Другими словами, в ближайшее время строительство муниципального полигона вряд ли будет начато. Депутаты считают, что жертвовать столетним лесом муниципалитету, возможно, и не придется. Если посмотреть на карту, буквально рядом с участком под строительство расположен уже обустроенный частный полигон, земля под которым находится в аренде. Срок действия договора заканчивается в декабре 2019 года.

«Вопрос: что мешает изъять по окончании срока договора аренды снежный полигон и сместиться с зоны? И сделать там нормальную зону городских лесов с вековыми деревьями, а на полигоне разместить снегоплавильную станцию, как это запроектировано. Если мы до 2019 года ничего строить не будем, то пускай у человека спокойно заканчивается договор аренды, и он уходит, а параллельно ведется проектирование муниципального полигона. И город по сути заходит на готовый участок, не надо за вырубку компенсации платить. И мы сохраняем и городские леса, и интересы человека, который сейчас арендует, и интересы бюджета, потому что вырубка тоже ляжет в затратную часть этого проекта», — предложил депутат думы Сургута Владимир Болотов.