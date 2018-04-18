Ещё
Депутаты Сургута отказались отдавать участок леса под строительство муниципального снежного полигона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Депутаты Сургута отказались отдавать участок леса под строительство муниципального снежного полигона 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Зима прошла, муниципальный полигон, к сожалению, пока не состоялся. Выполнены расчеты по его строительству, по водоотведению. Есть проблемы по сбросу этих талых масс, достаточно большая проблема составляет строительство ливневок», — отметил главный архитектор города Алексей Усов.
Другими словами, в ближайшее время строительство муниципального полигона вряд ли будет начато. Депутаты считают, что жертвовать столетним лесом муниципалитету, возможно, и не придется. Если посмотреть на карту, буквально рядом с участком под строительство расположен уже обустроенный частный полигон, земля под которым находится в аренде. Срок действия договора заканчивается в декабре 2019 года.
«Вопрос: что мешает изъять по окончании срока договора аренды снежный полигон и сместиться с зоны? И сделать там нормальную зону городских лесов с вековыми деревьями, а на полигоне разместить снегоплавильную станцию, как это запроектировано. Если мы до 2019 года ничего строить не будем, то пускай у человека спокойно заканчивается договор аренды, и он уходит, а параллельно ведется проектирование муниципального полигона. И город по сути заходит на готовый участок, не надо за вырубку компенсации платить. И мы сохраняем и городские леса, и интересы человека, который сейчас арендует, и интересы бюджета, потому что вырубка тоже ляжет в затратную часть этого проекта», — предложил депутат думы Сургута Владимир Болотов.
По мнению народных избранников, лес на дороге к двум сургутским ГРЭС является «легкими города», это зеленая полоса, которая защищает горожан от промышленной зоны. Поэтому в думе решили пока исключить вопрос из повестки ближайшего заседания и проработать проблему строительства снежных полигонов в городе более подробно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Санкции против Русала рикошетят по России» Депутат: московский мусор свозят на полигон под Ярославлем Метшин встретился с противниками мусоросжигательного завода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии274
США разместили в Греции ядерное оружие304
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда14
Засосало насмерть59
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1059
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение