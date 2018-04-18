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В Иркутске стали реставрировать больше домов-памятников
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В Иркутске стали реставрировать больше домов-памятников 

АиФ Иркутск 40 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В 2017 году служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала 79 разрешений на реставрацию домов — памятников истории и архитектуры, в 2016 году их было вдвое меньше. Об этом рассказал руководитель службы Евгений Корниенко во время выезда к дому мещанина Савинцева — памятнику регионального значения. Его реставрируют на деньги инвестора.
«Сейчас такие работы ведут на 22-х объектах культурного наследия. В прошлом году мы приняли работы на 16-и отреставрированных зданиях, как деревянных, так и каменных, среди них особняк, в котором располагается музей Валентина Распутина, а также усадьба Бревнова», — отметил Корниенко.
В 2017 году служба согласовала 72 комплекта проектной документации на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия. В 2018-ом на рассмотрение поступило уже 22 комплекта документации. В прошлом году служба выдала 89 заданий физическим и юридическим лицам на разработку проектов для проведения реставрации памятников архитектуры. В 2016 году их было 43.
Выросло также количество обращений по вопросам сохранения и использования памятников, в том числе от бизнесменов. Чаще всего предприниматели-инвесторы располагают в отреставрированных зданиях офисы и магазины, для того, чтобы вернуть вложенные деньги. Как заметил руководитель службы, растёт число памятников, которые восстанавливают под жильё, хотя их до сих пор не так много. Лидером по числу жилых домов-памятников остаётся Томск.
«Иркутская область — лидер в Сибири по количеству памятников архитектуры и археологии в принципе — в регионе их насчитывается около 9 тыс., 1,2 тыс. их них расположены в Иркутске, 79 имеют статус федерального значения, 550 памятников — вновь выявленные и их статус ещё не определён», — пояснил Евгений Корниенко.
Он добавил, что сейчас идёт разработка проектов реконструкции помещений ИВВАИУ, здания ТЮЗа. На этот год запланирована реконструкция мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе — проект на работы уже готов и прошёл все экспертизы.
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