В Иркутске стали реставрировать больше домов-памятников

В 2017 году служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала 79 разрешений на реставрацию домов — памятников истории и архитектуры, в 2016 году их было вдвое меньше. Об этом рассказал руководитель службы Евгений Корниенко во время выезда к дому мещанина Савинцева — памятнику регионального значения. Его реставрируют на деньги инвестора.

«Сейчас такие работы ведут на 22-х объектах культурного наследия. В прошлом году мы приняли работы на 16-и отреставрированных зданиях, как деревянных, так и каменных, среди них особняк, в котором располагается музей Валентина Распутина , а также усадьба Бревнова», — отметил Корниенко.

В 2017 году служба согласовала 72 комплекта проектной документации на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия. В 2018-ом на рассмотрение поступило уже 22 комплекта документации. В прошлом году служба выдала 89 заданий физическим и юридическим лицам на разработку проектов для проведения реставрации памятников архитектуры. В 2016 году их было 43.

Выросло также количество обращений по вопросам сохранения и использования памятников, в том числе от бизнесменов. Чаще всего предприниматели-инвесторы располагают в отреставрированных зданиях офисы и магазины, для того, чтобы вернуть вложенные деньги. Как заметил руководитель службы, растёт число памятников, которые восстанавливают под жильё, хотя их до сих пор не так много. Лидером по числу жилых домов-памятников остаётся Томск

«Иркутская область — лидер в Сибири по количеству памятников архитектуры и археологии в принципе — в регионе их насчитывается около 9 тыс., 1,2 тыс. их них расположены в Иркутске , 79 имеют статус федерального значения, 550 памятников — вновь выявленные и их статус ещё не определён», — пояснил Евгений Корниенко.

Он добавил, что сейчас идёт разработка проектов реконструкции помещений ИВВАИУ, здания ТЮЗа. На этот год запланирована реконструкция мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе — проект на работы уже готов и прошёл все экспертизы.