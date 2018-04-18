Герои, которых вы заслужили

Депутат от «Народного фронта» Михаил Гаврилюк стал фигурантом комичного и знакового скандала. Журналист Василий Крутчак уличил парламентария в том, что он оставляет свою машину на спецстоянке неподалеку от Рады, а затем идет на работу пешком, выдавая себя за самого обыкновенного «безлошадного» украинца.

Как оказалось, у этой нарочитой скромности были весьма веские причины. Дело в том, что Mercedes ML 320 CDI 4matik, на котором ездит в парламент Гаврилюк, имеет так называемые волонтерские номера, и является одной из машин, которые были переданы заграничными спонсорами для солдат в зоне АТО. Однако, по достаточно очевидным причинам, этот джип так и не попал на опасные прифронтовые дороги.

«Я очень рад, что народный депутат Михаил Гаврилюк с бешеной скоростью развивается. Он уже дошел до стадии жлобско-мародерской схемы. Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на данном автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по улице Банковая. Ну и людям рассказывает истории, добирается на работу, на жигулях, метро, маршрутке», — написал у себя на фейсбуке Крутчак.

Сам Гаврилюк поначалу отказывался комментировать этот не очень приятный для него компромат. А когда его сфотографировали прямо рядом с «волонтерским» авто, заявил: дорогой внедорожник якобы нужен ему для сбора провизии — «чтобы можно было поехать в дома к людям — кто дает картошечки, а кто грушки». Что, разумеется, вызвало гомерический смех.

«Мы ездим на Мерседесе, для того, чтобы собирать у людей картошку и груши. Думаю, это знаковое событие нельзя недооценивать. Это — политический конец вашего Майдана и финиш ваших принципов, лозунгов, достоинства и идеалов. Превращение одного из ваших главных символов в воровское быдло ознаменовало потерю вами морального права упоминать о ваших погибших героях и о вашей никчемной революции. Теперь вы просто сами обязаны называть свой майдан переворотом, а большинство своих героев — дешёвым, маргинальным и воровским быдлом», — язвительно прокомментировал эту ситуацию адвокат Андрей Портнов

«Казак Гаврилюк» действительно считается одной из самых знаковых фигур Евромайдана. До начала этих событий он был никому не известным жителем буковинского села, который ездил на заработки в Россию , разводил свиней и задолжал банку кредит на сумму 11 тысяч долларов. Будущий депутат с оселедцем на голове получил известность в январе 2014 года, после того, как его раздели на морозе сотрудники спецподразделения «Ягуар», впоследствии осужденные за это на тюремные сроки с отсрочками приговора. В том же году он стал лицом предвыборной кампании «Народного фронта», и сразу попал в Раду — из грязи в князи — что кардинально изменило его судьбу. Гаврилюк почти перестал ездить в родное село, на что пожаловалась прессе его бывшая гражданская жена, занялся волонтерскими поставками на фронт, а вскоре еще раз женился, задекларировал собственную квартиру и почти мгновенно разбогател.

Так, в частности, бывший «казак» является руководителем правой организации «Казацкая доблесть», которая арендует офис в самом сердце Печерска — выплачивая за это сумму, которая в восемь раз превышает официальный доход депутата. Однако вплоть до последнего времени патриотические СМИ не очень интересовались природой этого внезапно возникшего благосостояния героя Майдана, стараясь не задавать ему на этот счет слишком неудобных вопросов. Пока дело не завершилось нынешней историей с припаркованным подальше от глаз Мерседесом.

При этом, за все годы в парламенте Гаврилюк отметился разве что послушным голосованием в ногу с однопартийцами и серией скандальных заявлений, которые ставили в тупик журналистов. К примеру, он сообщил, половина украинских депутатов — тайные геи, которые хотят править страной. И прославился предложением легализовать проституцию — в качестве меры для борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. Что, в общем-то, исчерпывающе говорит о том, зачем и для чего протаскивали в парламент подобных людей, призванных выполнять волю своих покровителей в обмен на возможность серьезно поправить свое материальное благосостояние.

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Конечно, случай Гаврилюка не является в этом смысле чем-то особенно уникальным. К примеру, депутат-комбат Гришин-Семенченко имел репутацию авантюриста, зарабатывая на жизнь в манере Великого Комбинатора.

А «сотник» Владимир Парасюк был до Майдана недоучившимся студентом из львовского села, который подрабатывал видеосъемкой на свадьбах. Продемонстрировав выдающиеся способности демагогии и самопиара, он был замечен в команде Игоря Коломойского, и попал в парламент, где прославился систематическими случаями безнаказанных нападений на депутатов, правоохранителей и журанистов. При этом, Парасюк также занялся волонтерством, основав общественную организацию «Центр помощи и поддержки военных» — а перечисленные на нее средства шли на личную банковскую карточку народного депутата.

Помощник бывшего сотника выиграл несколько государственных тендеров, а министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его друга на должность руководителя Жовковского райотдела полиции, ответственного за приграничный район со всевозможным бизнесом на «контабасе». Хотя новый глава милиции занимался до этого бизнесом, жил в другом регионе, и вообще не имел опыта правоохранительной работы.

Не менее удивительной была судьба осужденного за уголовные преступления националиста Игоря Мосийчука . Вскоре после освобождения по итогам победы Евромайдана он был избран в Киевский городской совет, а в ноябре он прошел в Верховную Раду Украины от Радикальной партии Олега Ляшко . Попав в Раду, бывший зэк тут же занялся специфическим теневым бизнесом — и уже вскоре генеральный прокурор Украины Виктор Шокин продемонстрировал в зале Верховной Рады видеозапись, на которой было видно, как депутат Мосийчук берет взятку, обещая решить проблемы клиента. Однако сейчас это уважаемый политик, который построил себе загородный дом, женился и даже, по слухам, прибегнул к услугам пластического хирурга, чтобы остройнить фигуру, на которой теперь всегда сидит хороший и дорогой костюм.

«Половина нынешних депутатов, образно говоря, зашли в Раду в одних портках, а теперь их электронные декларации сияют всеми цветами благополучных капиталистов. И даже те люди, которые начинали антикоррупционное сражение со съемных квартир, теперь обзавелись элитным жильем за полмиллиона долларов. Многие из них не ходят ко мне в эфиры под надуманными предлогами. Скажем, Лещенко считает, что я должна перед ним извиниться за публичные вопросы — как он смог купить квартиру по столь низким ценам», — иронично рассказывает о соратниках Гаврилюка известная телеведущая Наталья Влащенко

Увы, можно не сомневаться, что новый скандал ничего не изменит в этом положении дел. Бывший казак будет приезжать в Раде на другом автомобиле с менее сомнительной репутацией — чтобы все так же исправно голосовать за антисоциальные законы, благодаря которым его соотечественникам не всегда хватает на автобус или метро.

Терпите. Это герои, которых вы заслужили.