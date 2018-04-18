Руководитель СЗТУ Гетман останется на своём посту как минимум на три года

Сообщается, что новый контракт Гетману был продлен на три года. Булавин, как руководитель ФТС, не обязан отчитываться перед силовыми структурами об изменениях и должностях своих подчинённых.