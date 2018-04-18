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Руководитель СЗТУ Гетман останется на своём посту как минимум на три года
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Руководитель СЗТУ Гетман останется на своём посту как минимум на три года 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в среду, 18 апреля, продлил контракт руководителю Северо-Западного таможенного управления Александру Гетману.
Сообщается, что новый контракт Гетману был продлен на три года. Булавин, как руководитель ФТС, не обязан отчитываться перед силовыми структурами об изменениях и должностях своих подчинённых.
Напомним, ранее источники сообщали, что из-за инициированных ФСБ обысков в Кингисеппской таможне и Северо-Западной оперативной таможне, Гетман подал рапорт об увольнении. В узких кругах даже пошли слухи о том, кто может заменить Гетмана на посту начальника СЗТУ. Однако, по всей видимости, слухи были напрасны.
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