Эксперт рассказал о дефиците комплектующих для инновационных вагонов

«Что касается преимуществ использования инновационных вагонов — это увеличение ремонтного интервала. Чем больше вагон эксплуатируется, тем больше приносит прибыли. Однако часто случается так, что когда вагон заходит на ремонт, для него нет комплектующих. И он в ожидании простаивает 2–3 недели, хотя ремонт длится всего 3 дня», — рассказал эксперт и заключил, что нужно обеспечить ремонтников неиссякаемым запасом комплектующих.

Рассказал И. Скок и о наиболее популярных грузах для перевозки в инновационных вагонах. В 2017 году отмечался прирост тяжеловесных грузов — в их число попал каменный уголь, железные руды и стройматериалы. Чуть меньше перевозят метизы — прирост этих грузов составил 63%.