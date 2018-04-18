В Нижегородской области появится пять индустриальных парков

Между тем в регионе будет продолжена работа по присвоению официального статуса индустриальных парков другим промышленным площадкам области. Речь идет о таких предприятиях, как Горьковский автозавод и «Эй Джи Си Борский стекольный завод». В настоящий момент также прорабатывается вопрос о создании промышленных парков на свободных от основной деятельности площадках Нижегородского машиностроительного завода и парка «Ока-полимер».

По словам Евгения Люлина, резиденты индустриального парка смогут получить льготы. Речь идет о снижении налога на прибыль и освобождении от налога на имущество.

«Сейчас готовится соответствующие нормативные документы. Помимо этого в рамках федеральной программы Минпромторга РФ индустриальные парки смогут рассчитывать на возмещение затрат на строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений», — пояснил Евгений Люлин.

По словам и.о. вице-губернатора, индустриальные парки — это площадки, уже обеспеченные всей необходимой инженерной инфраструктурой. Наличие в регионе подготовленных промышленных площадок позволит заметно сократить сроки запуска новых производств.

«Конечно, мы рассчитываем и на дополнительные налоговые поступления в бюджет от резидентов парков, и на социальный эффект. Чем больше новых предприятий в регионе, тем больше рабочих мест и шире возможности профессиональной самореализации для нижегородцев», — заключил Евгений Люлин.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области