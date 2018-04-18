Украинский след. Кто скрывает правду в деле Перепеличного — РИА Новости

Очередные свидетельства, вскрывшиеся в ходе следствия по делу о смерти российского бизнесмена Анатолия Перепеличного, опровергают все конспирологические теории о российском следе. Но западные СМИ, уже успевшие обвинить Россию в этом «убийстве», не спешат ни извиняться, ни искать другие следы. А ведь эти свидетельства дают больше оснований писать об украинском следе, чем о российском. Но кому на Западе интересно это дело, если не обвинять Россию?

Напомним краткую хронологию. Вечером 10 ноября 2012 года 44-летний беглый бизнесмен Перепеличный, подозревавшийся в связях с криминальным миром и к тому времени уже два года живший в Британии, неожиданно скончался во время пробежки недалеко от своего дома в элитном городке Вейбридж (юго-восток Англии ). Ни полиция, ни медики, осмотревшие умершего, не нашли ни единого подозрительного обстоятельства. Его смерть была названа классическим примером сердечного приступа. На этом основании дело было быстро закрыто.

Однако по мере нарастания антироссийской истерии, начавшейся на Западе в 2014-м, ею попытались воспользоваться представители страховой компании Legal & General, в которой Перепеличный был застрахован на приличную сумму. Видимо, решив, что это хороший повод избежать выплаты страховки, юристы потребовали возобновить расследование обстоятельств смерти. А западные СМИ с удовольствием поддержали эту инициативу, чуть ли не моментально «раскрыв» дело и заявив, что Перепеличный «хайли лайкли» был убит «по прямому приказу Владимира Путина ».

Огонька в конспирологические теории подбросила профессор Моника Симмондс, ведущий ботаник Королевского сада Кью. Она в 2015-м на предварительном дознании заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения, который профессиональные киллеры производят из растения гельземия, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Британская пресса ухватилась за эту тему, подробно рассказывая своей публике о смертельных особенностях редкого яда.

Вскоре выяснилось, что буквально перед пробежкой Перепеличный съел большую тарелку щавелевого супа. Видимо, остатки этой загадочной для британского общества травы и приняли за какую-то страшную отраву. Это они еще не осознали, что щавель является ближайшим биологическим родственником гречки, — наверняка увязали бы с «делом Скрипалей». Конечно же, журналисты радостно предположили, что яд был подмешан в суп. Холодным душем для западных конспирологов стало сообщение вдовы Перепеличного о том, что они всей семьей, вместе с 8-летней дочерью, ели этот суп из одной кастрюли. Недовольная британская пресса вскользь упомянула об этом, но вскоре… забыла, продолжая распространять теории об отравленном супе.

Еще менее охотно пресса отозвалась на заявление той же самой Моники Симмондс, прозвучавшее в минувший вторник: в организме Перепеличного не найдены токсины растительного происхождения. Похоже, профессор постеснялась добавить, что приняла щавель за смертоносное растение. Как вы понимаете, это высказывание ботаника уже не попало на первые полосы британской прессы, в отличие от ее же выступления трехлетней давности.

А тут и подоспел украинский след в деле. Британские оперативники наконец сподобились по Скайпу допросить украинскую «модель» Эльмиру Мединскую. О том, что женатый отец двух детей Перепеличный провел две ночи с этой «моделью» в фешенебельном парижском отеле буквально накануне своей гибели (они выписались из отеля утром 10 ноября), было известно и до этого. Мединская подробно рассказывала журналистам о том, что Перепеличный был нервным настолько, что даже перепутал размер туфель-"лабутен", которые купил ей вместе с сумочкой Prada за 1200 евро.

Сейчас на допросе она добавила несколько подробностей — в частности, о том, что Перепеличный был недоволен качеством азиатской пищи, поданной ему в элитном парижском ресторане Buddha-Bar, и его даже стошнило. При этом утром следующего дня он чувствовал себя великолепно и вполне нормально позавтракал в отеле.

Мединской в тот момент было 22 года. На слушаниях она вдруг «вспомнила», что познакомилась с Перепеличным на сайте знакомств (в предыдущих интервью она заявляла, что не помнит обстоятельств знакомства). Зато как-то незамеченным в британской прессе прошел тот факт, что первая встреча «модели» с бизнесменом состоялась ранее на Украине — в первой половине 2012 года они познакомились лично в киевском элитном ресторане Leo. А затем она «отдыхала» с ним в Ницце

Кроме того, по признанию Мединской, следователь, контактировавший с ней ранее, заявил, что ее имя — лишь одно из нескольких в списке таких же «моделей», с которыми Перепеличный встречался накануне. Казалось бы, вот и поищите украинский след в этой гибели. Взрослый семейный мужчина интимно встречается с очень юными девушками. Кто знает, какие он для этого мог принимать препараты, которые могли стать причиной «классического сердечного приступа».

Но не вписывается этот очевидный след в уже высказанную в западной прессе теорию о том, что «Перепеличный был убит по заказу Кремля», и в ту истерию, которая поднята вокруг дела Скрипаля. Поэтому скромненько опускаются или задвигаются на задние полосы газет слова британских ученых об отсутствии следов яда и заявления жены о безопасном щавелевом супе. Все, что не вписывается в теорию заговора с участием злокозненной России, недостойно внимания западной прессы.

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