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Ритейлеры предупреждают о перебоях с поставкой продуктов во время ЧМ
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Ритейлеры предупреждают о перебоях с поставкой продуктов во время ЧМ 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Поставщики и производители опасаются дефицита продуктов первой необходимости во время проведения чемпионата мира по футболу в городах-организаторах.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз» и другие участники рынка направили обращения в регионы, принимающие чемпионата мира по футболу-2018 с просьбой разъяснить правила и ограничения, действующие для грузовиков на время проведения игр. До сих пор этой информации нет и ритейлеры опасаются перебоев с поставкой продуктов питания. Также до сих пор неизвестен порядок доступа в зоны ограничений (напомним, возле стадиона будет введена «последняя миля», в радиусе которой будет запрещен проезд транспорта).
Перестройка логистики может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, цитирует исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова «Коммерсант».
Между тем, власти Татарстана и Казани ранее обещали, что максимально облегчат доступ к жилым домам и объектам бизнеса, которые располагаются в непосредственной близости от стадиона. «Будет комфортно», — обещал министр спорта Владимир Леонов журналистам. Также зампредседателя руководителя исполкома Казани пояснил 17 апреля, что жителям, проживающим на территории «последней мили», выдадут специальные пропуска — по одному на квартиру.
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