Ритейлеры предупреждают о перебоях с поставкой продуктов во время ЧМ

Поставщики и производители опасаются дефицита продуктов первой необходимости во время проведения чемпионата мира по футболу в городах-организаторах.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз» и другие участники рынка направили обращения в регионы, принимающие чемпионата мира по футболу-2018 с просьбой разъяснить правила и ограничения, действующие для грузовиков на время проведения игр. До сих пор этой информации нет и ритейлеры опасаются перебоев с поставкой продуктов питания. Также до сих пор неизвестен порядок доступа в зоны ограничений (напомним, возле стадиона будет введена «последняя миля», в радиусе которой будет запрещен проезд транспорта).

Перестройка логистики может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, цитирует исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова «Коммерсант».