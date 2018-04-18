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Валентина Матвиенко рассказала об ответе на санкции для США
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Валентина Матвиенко рассказала об ответе на санкции для США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сначала ее поднял сенатор Антон Беляков. Он отметил, что в медицинском сообществе перспектива запрета ввоза лекарств из США и других государств вызывает большое беспокойство, поскольку от импортных препаратов, которые могут попасть под запрет, зависит, например, здоровье многих онкобольных, а также трех тысяч детей, страдающих муковисцидозом. «Я за то, чтобы в мы в рамках санкций запретили английский „Роллс-Ройс“, американский „Кадиллак“, Кока-колу, Макдоналдс и даже айфон, но ни в коем случае не лекарства, которые нужны нашим людям и прежде всего нашим детям», — сказал Беляков. Намерение депутатов запретить ввоз только тех препаратов, у которых есть российские аналоги, не решит проблему, считает он. «Есть инновационные препараты и старые препараты, есть оригиналы высокого качества и дженерики», которые не всегда идентичны по действию, добавил Беляков.
В руководстве палаты прекрасно понимают важность этого вопроса, дала понять спикер СФ Валентина Матвиенко. Над уточнением положений о контрсанкциях работает группа под руководством первого зампреда СФ Николая Федорова, в состав которой вошли представители нескольких комитетов. Им предстоит «подготовить уточнения, дополнения, изменения» и до 3 мая передать в Госдуму, чтобы депутаты успели ознакомиться с предложениями коллег из верхней палаты до рассмотрения законопроекта в первом чтении, оно намечено на 15 мая.
"Санкции — это обоюдоострое оружие. И те, кто их вводит, должны понимать, что санкции против таких стран, как Россия, будут чреваты серьезными последствиями", — позже сказала Матвиенко журналистам. «Я хочу, чтобы ни у кого не было иллюзий — ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным для тех стран, которые их ввели против России», — добавила она.
При этом спикер подчеркнула, что «разработка контрмер — это тот случай, когда главный принцип — не навреди». «Здесь нужна очень тщательная проработка всех тех мер, которые предлагаются», — считает она. «Главный принцип — не нанести вреда России своими руками, ее экономике, отдельным отраслям, компаниям, бизнесу, а главное — не нанести вреда нашим гражданам, мы в этом не заинтересованы», — продолжила глава Совфеда. Касаясь темы лекарств, она обещала, что не будет никаких мер, которые бы нанесли ущерб россиянам. «Вот в этом я вас хочу заверить. Никаких непродуманных решений не будет», — сказала сенатор.
Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным для тех стран, которые их ввели против России
Говоря о сроках принятия закона о санкциях против США и их сторонников, Матвиенко отметила, что главное — не сроки, а качество документа. «Но то, что мы должны принять его в весеннюю сессию, это точно», — добавила она.
Также в ходе заседания сенаторы одобрили закон о блокировке сайтов за отказ удалять информацию, порочащую честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.
По действующему Гражданскому кодексу такие сведения могут быть удалены с интернет-сайта по требованию пострадавшего. «Однако зачастую лица, распространившие указанные сведения, их не удаляют, несмотря на применение к ним мер административной ответственности», — отмечается в сопроводительных документах. Теперь если должник в течение срока, установленного для добровольного удаления порочащей информации, не выполнил это требование, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации, распространяемой в Интернете. На основании постановления данный сайт вносится в Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.
Кроме того, сенаторы одобрили законы об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в семьях, у которых «пополнение» случилось с 1 января 2018 года. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, такие пособия получают уже более 15 тысяч семей, а всего в течение этого года, по расчетам, под действие закона попадут почти 340 тысяч семей. От НДФЛ сенаторы также освободили все доходы волонтеров в денежной или натуральной форме, полученные ими с начала года в связи с осуществлением благотворительной и добровольческой деятельности.
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