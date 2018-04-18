Число нарушений в ЖКХ Прикамья снизилось на 40%

Губернатор Максим Решетников отметил, что ЖКХ является одной из самых сложных сфер с точки зрения соблюдения законодательства. «До сих пор на этом рынке находятся компании, которые не готовы работать по закону и по совести. Кто бы ни осуществлял управление домами, мы должны понимать, как соблюдаются права жителей и контролировать соблюдение законов. Это и делает инспекция госжилнадзора. В фокусе в первую очередь должны быть вопросы н начисления квартплаты, применения правомерных нормативов потребления коммунальных услуг и контроль за содержанием и техническим состоянием жилфонда: своевременность текущих ремонтов, обустройство территории», — заявил он.

По данным ИГЖН, за прошлый год в инспекцию поступило более 17 тысяч обращений. Было выявлено почти 9,5 тысяч нарушений — на 40% меньше, чем в 2016 году. 72% обращений были связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10% — с определением платы за услуги ЖКУ, 18% — с правомерностью действий УК и ТСЖ.

Александр Евсюков. В 2017 году была проведена проверка 4820 многоквартирных домов. «Для удобства жителей, улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед жильцами в регионе создан рейтинг УК. Актуальный рейтинг будет размещен до 25 апреля», — доложил и.о. начальника инспекции госжилнадзора Пермского края

Фото: пресс-служба администрации губернатора