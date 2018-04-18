В Госдуме взяли на контроль ЧП в башкирской школе

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

"Уже все взяли (случай) на контроль — и глава Республики, и МЧС , и у меня это на контроле. ЧП очень серьезное, четыре человека пострадало, в том числе сам нападавший… К сожалению, эта волна по стране продолжает идти", — сказал РИА Новости депутат Алексей Изотов.

По его словам, причиной таких случаев в первую очередь являются социальные сети, где распространяется агитирующая к преступным действиям информация. К тому же, как отметил парламентарий, особый фактор конкретно в этом случае сыграл еще и тот факт, что в классе учились дети с задержкой психического развития, вследствие чего они более подвержены различным влияниям.

"Это системная проблема. Ее нужно не рассматривать конкретной проблемой каждого конкретного города, а именно уже по всей стране. Как с «китом» боролись в свое время, также и здесь нужно. Сейчас закон соответствующий приняли о том, что если призывают к экстремизму детей — уголовная ответственность. Я думаю, что сейчас все равно ужесточение пройдет в этом направлении. Нужно только применять законодательные нормы", — добавил Изотов.

В свою очередь депутат Госдумы от республики Башкортостан Фарит Ганиев также заявил РИА Новости, что посетит в скором времени регион и возьмет произошедшее на контроль.

Кадры с места ЧП в Стерлитамаке, где школьник устроил поножовщину