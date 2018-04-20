На время отключат воду и тепло: рассказываем, в каких районах Тюмени пройдёт испытание теплосетей

О том, что во вторник, 24 апреля, в нашем городе состоятся плановые испытания теплосетей на прочность, вы уже знаете. Предупреждать о грядущем временном отключении горячей воды и тепла уже начали некоторые заботливые УК. Впрочем, это касается только жителей отдельных районов Тюмени

Как проходит проверка теплосетей и для чего вот это всё?

— В ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций. Для безопасности с 23 апреля и на время проверки от тепловых сетей будет отключено отопление в школах, больницах, детсадах, а также в районах с теплотрассами, имеющими высокий износ, — объяснили в пресс-службе УСТЭК.

А кто следит за тем, чтобы не случилось ЧП в виде прорывов с фонтанами кипятка?

— Наши оперативные бригады переведены в режим особой готовности для обеспечения безопасности и устранения возможных технологических инцидентов. Определено 40 контрольных точек, в которых будут выставлены наблюдающие. В зоне проведения температурных испытаний мы задействуем спецтехника и мобильные оперативные бригады, — заверил заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК Евгений Мурзин.

Что ещё мне нужно знать об этой проверке?

Важно помнить о правилах безопасности в день проведения температурных испытаний. Не приближайтесь к месту возможного парения и не заходите за ограждения и предупреждающие знаки. Не покидайте транспорт и не приближайтесь к нему в зоне возможного разлива теплоносителя.

Будьте готовы, что в случае неисправности внутридомовых теплообменников из крана может потечь слишком горячая вода. Поэтому сначала включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обазательно расскажите об этом детям и пожилым родственникам.

Как быть, если я замечу повреждение теплосетей?

Шли по улице и заметили такое зрелище? Звоните диспетчеру УСТЭК на номер 41-10-98 или в call-центр: 38-62-00. Если же повреждены оказались внутридомовые системы теплоснабжения, немедленно звоните в свою управляющею компанию.

Самое важное. В каких районах города будет проверять эти самые теплосети?

Это Войновка, Восточный, Тюменский, 1-6-й микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом Обороны. Для вашего удобства контур проведения испытаний теплосетей обозначен на карте.