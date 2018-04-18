Ещё
У Разумовского остался лишь один конкурент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

У Разумовского остался лишь один конкурент 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
На конкурс на замещение должности городского головы Калуги пождали заявки семь человек, но соответствующими всем требованиям были признаны лишь два кандидата: временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский и руководитель департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию Виталий Еремеев. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Калуги по итогам заседания конкурсной комиссии, которое провел глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Фото пресс-службы городской думы Калуги Определившись с участниками конкурса, комиссия назначила дату проведения индивидуального собеседования с кандидатами. Оно пройдет 24 апреля. На собеседовании Разумовский и Еремеев должны будут представить концепции развития Калуги. Напомним, необходимость в замещении должности городского головы возникла из-за того, что Константин Горобцов был назначен заместителем губернатора.
Калуга 24: последние новости
Новый калужский парк утонул в мусоре Доступ к «Меркурию» получили менее половины производителей Калужской области Путин поручил построить в Козельском районе бассейн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие321
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП132
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение