У Разумовского остался лишь один конкурент 

На конкурс на замещение должности городского головы Калуги пождали заявки семь человек, но соответствующими всем требованиям были признаны лишь два кандидата: временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский и руководитель департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию Виталий Еремеев. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Калуги по итогам заседания конкурсной комиссии, которое провел глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Фото пресс-службы городской думы Калуги Определившись с участниками конкурса, комиссия назначила дату проведения индивидуального собеседования с кандидатами. Оно пройдет 24 апреля. На собеседовании Разумовский и Еремеев должны будут представить концепции развития Калуги. Напомним, необходимость в замещении должности городского головы возникла из-за того, что Константин Горобцов был назначен заместителем губернатора.