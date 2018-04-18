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Областной суд встал на сторону многодетной семьи, чей дом требовала снести ростовская бизнес-леди
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Областной суд встал на сторону многодетной семьи, чей дом требовала снести ростовская бизнес-леди 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Семья Гагалаян выиграла дело в Ростовском областном суде и останется в своем доме на улице Советской 41/1 (лит. Б). Адвокату удалось доказать, что Владимир и Вера возвели постройку на законных основаниях, и права лишать их жилья нет.
Гагалаян построили трехэтажный дом в начале «нулевых». В 2006 году в их доме (лит. А) купила жилье ростовская предпринимательница Елена Левченко, оборудовавшая на первом этаже магазин женского белья. Через некоторое время бизнес-леди провела с другими жильцами беседу и убедила их в том, что если позволить многодетным приватизировать землю под новостройкой и прописаться по адресу, то остальные останутся без дворовой территории. В результате Гагалаян так и не смогли ввести здание в эксплуатацию. Чуть позже выяснилось, что Левченко стала собственницей 1/6 части земли на улице Советской, 41/1 и потребовала снести посторонний объект, ссылаясь на то, что он является самостроем.
В конце марта эксперт регионального отделения «За права человека» Светлана Солнцева обратилась за поддержкой к Владимиру Путину, а также к уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой. Она попросила заступиться за ростовчан и не позволить остаться без крыши над головой. Копии своих обращений Солнцева передала в областной суд, в итоге заседание перенесли на 17 апреля.
— Вчера мы выиграли дело, — сообщила 161.ru адвокат многодетной семьи Елена Рыбина. — Мы доказали, что дом построен на законных основаниях, имеются все разрешения, все экспертизы. Я не понимаю, почему Пролетарский районный суд ранее не принял во внимание эти документы.
Юрист Александр Шевченко, представляющий интересы Елены Левченко, заявил, что они будут обжаловать данное решение в кассационной инстанции.
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