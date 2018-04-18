Ещё
Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"
Напавший на школу в Башкирии вел "тетрадь смерти"

Hengtong High Voltage изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель 

ТАСС 1 час назад
СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 18 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Hengtong High Voltage Submarine Cable Co. (сокращенно — Hengtong High Voltage), дочернее предприятие Hengtong Optic-Electric — ведущего производителя оптоволоконных кабелей и интегрированного поставщика услуг для китайского сектора ВЧ-связи по электропроводам, — изготовила самый длинный в мире подводный силовой кабель XLPE 500 кВ перем. тока без фабричных соединений. С помощью подобного технологического прорыва Hengtong High Voltage не только продолжает повышать качество своих СВН-продуктов для подводного применения, но и укрепляет свои позиции в отрасли.
Подводный XLPE-кабель 500 кВ протяженностью 18,15 км без фабричных соединений успешно 10 марта 2018 года успешно прошел заводские приемочные испытания. Завод-изготовитель организовал для всего штата своих сотрудников праздничные торжества в честь достижения столь важной вехи на пути развития технологий производства высококачественных кабельных систем.
Подводная кабельная система 500 кВ занимает ключевое место в реализации важнейшего проекта создания сети передачи и трансформации электроэнергии в островном регионе Чжоушань (пров. Чжэцзян). Кабель обеспечит передачу энергии между офшорными платформами, Нинбо (прибрежным городом в Чжэцзяне) и Чжоушанем.
"Подводный XLPE-кабель 500 кВ будет играть важную роль в электроснабжении новой зоны экономико-технологического развития в архипелаге Чжоушань, — завил глава правления Hengtong High Voltage Ли Цзывэй (Li Ziwei). — Мы очень гордимся своим вкладом в превращение отметки «сделано в Китае» во всемирный знак качества, а также успехом наших специалистов, сумевших разработать уникальное решение, позволяющее преодолеть значительные технологические трудности. Это решение обеспечит поддержку созданию энергетической сети в регионе Нинбо и Чжоушаня".
С момента своего основания компания Hengtong High Voltage реализует различные научно-исследовательские и проектно-конструкторские программы в сфере подводных силовых и коммуникационных кабельных систем. На сегодняшний день, в ассортименте продукции предприятия представлены интегрированные решения, характеризующиеся превосходными характеристиками с точки зрения проектирования, производства, эксплуатации и технического обслуживания.
Параллельно наращиванию своего производственного потенциала Hengtong High Voltage работает над освоением различных зарубежных рынков в рамках своей стратегии глобализации. К примеру, в 2016 году компания поставила свыше 200 км комбинированного оптоволоконного кабеля 220 кВ для одного проекта государственной электросети в России. Кроме того, Hengtong High Voltage успешно выигрывает тендеры на реализацию многочисленных проектов национального уровня в Египте, Турции, Таиланде, Малайзии, Венесуэле, на Шри-Ланке и т.д.
О компании Hengtong High Voltage
Основанная в 2009 году компания Hengtong High Voltage входит в состав Hengtong Optic-Electric. Передовая высокотехнологичная компания является ведущим игроком в сегменте энергетического Интернета и специализируется на предоставлении интегрированных решений для ВЧ-связи по электропроводам, а также на производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, подводных, оптоволоконных кабелей и сопутствующей продукции.
Контактная информация: Hengtong High Voltage Submarine Cable Co. +86 512 5226 6837
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/678152/hengtong_Group_photo.jpg Фото — https://mma.prnewswire.com/media/678153/hengtong_submarine_power_cable.jpg Фото — https://mma.prnewswire.com/media/678642/500kV_XLPE_submarine_cable_manufactured_by_Hengtong_High_Voltage_has_successfully_passed_the_voltage_test.jpg
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Стартовал третий этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу На должность главы Калининграда отобрали трех кандидатур
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии281
США разместили в Греции ядерное оружие322
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда18
Засосало насмерть61
Украина показала поставленные из Польши БМП129
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение