Торговый протекционизм представляет угрозу процветанию и миру на планете — американский эксперт

Сан-Франциско , 18 апреля / Синьхуа / — Торговый протекционизм США не только наносит ущерб экономическому развитию, но и представляет угрозу процветанию и миру на планете. Об этом на днях в интервью корр. Синьхуа заявил профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Джон Грэм

Дж. Грэм отметил, что китайско-американская торговля содействует совместному процветанию двух стран и приносит выгоду всем американским потребителям. По его мнению, ошибочная налоговая политика и политика социального обеспечения США усилили рост безработицы, привели к снижению доходов и увеличению разрыва между богатыми и бедными.

Дж. Грэм подчеркнул, что торговые трения сократят импорт США из Китая , скажутся на жизни каждого американца, приведут к росту издержек производства и стоимости жизни, а также нанесут серьезный удар по американскому экспорту.

По словам Дж. Грэма, торговля является ключевым фактором, содействующим глобальному прогрессу и развитию после окончания Второй мировой войны. История доказала, что торговля приносит процветание и мир, поэтому для сохранения процветания и мира между государствами и на планете в целом необходимо противодействовать торговому протекционизму.

Профессор высоко оценил выступление китайского лидера на Боаоском азиатском форуме, отметив, что меры Китая по поддержанию многосторонней торговой системы, содействию экономической глобализации и дальнейшему открытию китайского рынка пойдут на пользу всему миру. Он выразил озабоченность по поводу того, что американская администрация игнорирует отношения между торговлей с одной стороны и процветанием и миром с другой. «Это очень большая ошибка, представляющая опасность для мира», — отметил он. —0—