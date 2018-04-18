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Торговый протекционизм представляет угрозу процветанию и миру на планете — американский эксперт
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Торговый протекционизм представляет угрозу процветанию и миру на планете — американский эксперт 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Сан-Франциско, 18 апреля /Синьхуа/ — Торговый протекционизм США не только наносит ущерб экономическому развитию, но и представляет угрозу процветанию и миру на планете. Об этом на днях в интервью корр. Синьхуа заявил профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Джон Грэм.
Дж. Грэм отметил, что китайско-американская торговля содействует совместному процветанию двух стран и приносит выгоду всем американским потребителям. По его мнению, ошибочная налоговая политика и политика социального обеспечения США усилили рост безработицы, привели к снижению доходов и увеличению разрыва между богатыми и бедными.
Дж. Грэм подчеркнул, что торговые трения сократят импорт США из Китая, скажутся на жизни каждого американца, приведут к росту издержек производства и стоимости жизни, а также нанесут серьезный удар по американскому экспорту.
По словам Дж. Грэма, торговля является ключевым фактором, содействующим глобальному прогрессу и развитию после окончания Второй мировой войны. История доказала, что торговля приносит процветание и мир, поэтому для сохранения процветания и мира между государствами и на планете в целом необходимо противодействовать торговому протекционизму.
Профессор высоко оценил выступление китайского лидера на Боаоском азиатском форуме, отметив, что меры Китая по поддержанию многосторонней торговой системы, содействию экономической глобализации и дальнейшему открытию китайского рынка пойдут на пользу всему миру. Он выразил озабоченность по поводу того, что американская администрация игнорирует отношения между торговлей с одной стороны и процветанием и миром с другой. «Это очень большая ошибка, представляющая опасность для мира», — отметил он. —0—
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