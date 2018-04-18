Второй этап дагестанского конкурса формирования кадрового резерва определил своих кандидатов

Так, из 742 человек 382 человека набрали по итогам теста более 50 баллов.

Участники пропущены по следующим направлениям:

по направлению экономика, финансы, строительство, промышленность, транспорт, энергетика, связь, дорожное хозяйство, тарифы, предпринимательство, закупки — 167 кандидатов;

по направлению юриспруденция, национальная политика, взаимодействие с религиозными организациями и СМИ, местное самоуправление — 109 кандидатов;

по направлению здравоохранение, образование, культура, занятость и социальное развитие, спорт, молодежь, туризм — 84 кандидата;

по направлению сельское хозяйство, земельные, имущественные отношения, экология, ветеринария, лесное хозяйство — 22 кандидата.

По направлению экономика и финансы высокие результаты показали:

Минатуллаев Арслан Айнутдинович (92 балла) — кандидат экономических наук, преподаватель Дагестанского государственного университета народного хозяйства;

Арипов Магомед Гаджиевич (80 баллов) — руководитель фонда «Дагестанская лизинговая компания».

По направлению связь:

Болдырев Олег Александрович, генеральный директор ГАУ РД «Центр информационных технологий», набрал 95 баллов;

В этом же направлении временно не работающий Иманов Мурад Алиевич также показал отличный результат.

По направлению юриспруденция Кадыров Мудунгаджи Магомедович — специалист АО «Дагестанская сетевая компания» набрал 84 балла.

По направлению местное самоуправление хорошие показатели у предпринимателя из города Кисловодск — Гаджиева Мусы Гаджиалиевича (84 балла)

и у начальника отдела администрации МО «Буйнакский район» Абдуллаева Абдуллы Омаровича (81 балл).

По направлению «Молодежная политика», более 65 процентов участников допущены к дальнейшим процедурам.

Помимо жителей Дагестана в конкурсе принимали участие и жители других регионов России

Юсупов Марат Салихович — из Ханты-Мансийска

Абакарова Барият Зейнутдиновна — из города Москвы и другие.

Допущенным конкурсантам до 20 апреля предстоит пройти оценку посредством процедур «ассессмент-центра» в Дагестанском кадровом центре.

Набравших проходной балл конкурсантов далее допустят к индивидуальному собеседованию, где они получат оценку своего профессионального уровня.