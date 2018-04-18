Медиакампус «Россия сегодня» откроется на ММСО-2018

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Медиакампус для юных журналистов «Россия сегодня» откроется на Московском международном салоне образования в одном из павильонов ВДНХ, сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

"Проект МИА «Россия сегодня» и международного детского центра «Артек» — медиакампус для юных журналистов — продолжит свою работу на площадке Московского международного салона образования, который пройдет в одном из павильонов ВДНХ с 18 по 21 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно с 15.00 до 18.00 на стенде «Артек собирает друзей» журналисты и медиаэксперты будут проводить встречи, мастер-классы и круглые столы — о трендах журналистики будущего будут рассказывать медиаменеджеры МИА «Россия сегодня», сотрудники Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), ведущие телеканалов ВГТРК и Рен-ТВ.

Как напомнили в пресс-службе, медиакампус открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре «Артек» весной прошлого года. На мультимедийной площадке «Артека» дети встречаются со звездами, международными экспертами и политиками и по результатам встреч готовят интервью, фото и видеоматериалы.

Кроме этого, эксперты международного уровня проводят мастер-классы о том, как организовать пресс-конференцию или написать новости, репортажи, лонгриды, а также составить медиаплан и успешно вести аккаунты в социальных сетях. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА «Россия сегодня» о прохождении тренинга.

Московский международный салон образования является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, а также площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.