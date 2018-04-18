Ещё
Валентина Матвиенко поздравила канал «Вместе-РФ» с пятилетним юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валентина Матвиенко поздравила канал «Вместе-РФ» с пятилетним юбилеем 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Парламентский телеканал начал работу 27 апреля 2013 года и за эти годы смог охватить аудиторию в 55 миллионов человек.
«Хорошо помню, как всё начиналось — кажется, что всё это было вчера. В этом зале я представляла наше парламентское телевидение. Наш телеканал отличает высокое качество работы, профессионализм. Его сотрудники любят свою работу и делают её на высоком уровне», — сказала Матвиенко.
Спикер отметила, что региональные телеканалы охотно включают программы «Вместе-РФ» в свои сетки вещания. Также она подчеркнула, что канал содержит интересный и полезный контент.
«Это канал позитивных новостей, — отметила спикер. — Хочу поблагодарить всех, кто работает и стоял у истоков телеканала, а также всех сенаторов, без которых канал не мог бы достичь успешных результатов в своей работе».
Парламентская газета: последние новости
Цивилев уволил четырех заместителей Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ Два верхних этажа ТЦ «Зимняя вишня» достроили незаконно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях977
Засосало насмерть35
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды56
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение