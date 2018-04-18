Валентина Матвиенко поздравила канал «Вместе-РФ» с пятилетним юбилеем

Парламентский телеканал начал работу 27 апреля 2013 года и за эти годы смог охватить аудиторию в 55 миллионов человек.

«Хорошо помню, как всё начиналось — кажется, что всё это было вчера. В этом зале я представляла наше парламентское телевидение. Наш телеканал отличает высокое качество работы, профессионализм. Его сотрудники любят свою работу и делают её на высоком уровне», — сказала Матвиенко

Спикер отметила, что региональные телеканалы охотно включают программы «Вместе-РФ» в свои сетки вещания. Также она подчеркнула, что канал содержит интересный и полезный контент.

«Это канал позитивных новостей, — отметила спикер. — Хочу поблагодарить всех, кто работает и стоял у истоков телеканала, а также всех сенаторов, без которых канал не мог бы достичь успешных результатов в своей работе».