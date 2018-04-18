Ещё
Совбез РФ призывает страны к подлинно партнерскому взаимодействию в борьбе с террором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совбез РФ призывает страны к подлинно партнерскому взаимодействию в борьбе с террором 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет безопасности РФ призывает международное сообщество к подлинно партнерскому взаимодействию в борьбе с террором. «Международным террористическим организациям должен быть противопоставлен принципиальный курс на консолидацию международных усилий по противодействию терроризму на основе подлинно партнерского взаимодействия, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела», — заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков. Его слова приводит пресс-служба СБ РФ.
"Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций" — одна из тем IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля.
Вахруков считает целесообразным «подумать о разработке под эгидой ООН механизма оценки эффективности принимаемых международным сообществом совместных антитеррористических мер». «Результаты анализа условий возникновения и развития конфликтных ситуаций в различных регионах мира свидетельствуют о том, что дестабилизация обстановки в конкретных странах или регионах является питательной почвой для формирования и усиления влияния террористических группировок», — подчеркнул он.
В международной встрече в Сочи примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.
Российскую Федерацию представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В пленарных заседаниях также примут участие представители МИД России, МВД России, ФСБ России, других федеральных ведомств.
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Сергей Аксенов: пусть чиновник хоть в джинсах ходит, лишь бы был результат Индия попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях991
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды63
Засосало насмерть35
Нападение на школу произошло в Башкирии224
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение