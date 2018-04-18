Совбез РФ призывает страны к подлинно партнерскому взаимодействию в борьбе с террором 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Совет безопасности РФ призывает международное сообщество к подлинно партнерскому взаимодействию в борьбе с террором. «Международным террористическим организациям должен быть противопоставлен принципиальный курс на консолидацию международных усилий по противодействию терроризму на основе подлинно партнерского взаимодействия, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела», — заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков. Его слова приводит пресс-служба СБ РФ.
"Эволюция стратегии и тактики международных террористических организаций" — одна из тем IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля.
Вахруков считает целесообразным «подумать о разработке под эгидой ООН механизма оценки эффективности принимаемых международным сообществом совместных антитеррористических мер». «Результаты анализа условий возникновения и развития конфликтных ситуаций в различных регионах мира свидетельствуют о том, что дестабилизация обстановки в конкретных странах или регионах является питательной почвой для формирования и усиления влияния террористических группировок», — подчеркнул он.
В международной встрече в Сочи примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.
Российскую Федерацию представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В пленарных заседаниях также примут участие представители МИД России, МВД России, ФСБ России, других федеральных ведомств.