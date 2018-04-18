«Тайм ту спик»: BBDO Moscow и Orbit призвали не стесняться говорить по-английски

Сегодня стартует последний этап продаж билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 FIFA. Организаторы уже сообщили, что после российских болельщиков лидерами по количеству приобретенных билетов стали США , а значит, английского языка в российских городах в июне-июле будет много (учитывая его международный статус — ОЧЕНЬ много).

Этим инсайтом и вдохновилась креативная команда BBDO Moscow.

В новой федеральной рекламной кампании «Тайм ту спик» для бренда Orbit (Mars Inc.) агентство призывает россиян не стесняться говорить по-английски с иностранными туристами, которых этим летом ожидается особенно много.

В ТВ-роликах показаны забавные и трогательные ситуации, когда россияне решаются говорить по-английски, даже зная всего несколько слов.

«Россиян очень волнует, что про них думают за границей, это особенность нашего менталитета. Ну, а иностранные туристы, как правило, считают нас мрачными и угрюмыми. Такой имидж складывается потому, что мы не чувствуем себя уверенно, когда встречаем иностранных гостей, боимся ошибиться и замыкаемся. И дело не в знании языка: «хеллоу» и «хау ду ю ду» в России знает каждый. Новая кампания Orbit призывает говорить по-английски, как умеешь — с ошибками и акцентом, чтобы весь мир почувствовал, что Россия — по-настоящему радушная и гостеприимная страна», — подчеркнул Григорий Раковский, BBDO Moscow.

Digital-часть кампании открывается караоке-клипом на мотив песни «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери». Песню на «рунглише» можно спеть на сайте проекта и в пре-роллах по всему интернету.

«Команда проекта креативно подошла к задаче. Яркие образы и ситуации, поданные с хорошим, добрым юмором, привлекают внимание к ключевому сообщению: Orbit добавит уверенности в себе, а, значит, поможет сделать лучшее, на что ты способен», — добавляет Анастасия Петроградская, бренд-менеджер Orbit, компания Wrigley (Mars Inc.).

В рамках кампании также запущен сайт, на котором можно найти пригласительные открытки с гостеприимными фразами на рунглише, разрушающими стереотипы о россиянах.

Состав творческой группы:

Wrigley (Mars Inc.)

Marketing director Gum&Fruity Confections — Анастасия Городничева Brand activation manager — Анастасия Петроградская Brand activation manager — Марина Голубкова Junior brand manager — Татьяна Жуковская LDP specialist — Юлия Харламова

BBDO Moscow (агентство)

Strategic planning director — Наталья Чуич Senior strategic planner — Ольга Рейнсон Digital excellence director — Александра Сагалович Senior producer — Ирина Каневская Producer — Екатерина Норсоян Music producer — Дмитрий Рубежов Art-buyers — Марина Шпонько, Анна Севостьянова Junior producer — Дмитрий Баландин Client service director — Елена Воробьева Senior account manager — Дарья Латченкова Junior account manager — Виктория Кузьминова

TMA-Draft (BTL-агентство)

Senior Account manager — Евгений Заморин Account manager — Владимир Борисов

Производственная компания «BAZELEVS»

Производственная компания «Hype»

Director — Леонид Горенштейн Producer — Станислав Артимови