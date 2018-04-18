Молодых специалистов из Чечни трудоустроят на Дальнем Востоке

Группа молодых специалистов из Чечни получит работу на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Это первые специалисты, которые трудоустроены на Дальнем Востоке в рамках совместного проекта правительства Чечни и «Роснефти»

«Для наших молодых специалистов подготовленных Чеченским государственным колледжем — это хорошая возможность трудоустроиться и показать себя. Договор с ними будет заключен на срок не менее 3 лет и включает предоставление жилья на льготных условиях, оплату дороги и заработную плату», — рассказал зампредседателя правительства региона Шахид Ахмадов , отметив, что проект будет действовать до 2024 года.

При этом точное количество чеченских выпускников для трудоустройства на «Звезде» станет известно только после результатов тестирования, которое проведут в среду.

«Наши ожидания в том, что выпускники этого колледжа, практикующие на новом оборудовании, успешно пройдут уже завтра тестирование и пополнят ряды работников комплекса. Мы пригласим их в качестве сварщиков. Они станут первой группой выпускников с Северного Кавказа привлеченных для работы на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Ребята очень грамотные, доброжелательные, внимательные, видно, что и дисциплинированными будут на нашей верфи, как работники», — отметила начальник управления персоналом АО «Дальневосточный центр Судостроения и судоремонта» Ирина Кондратенко.

Чеченский государственный колледж готовит специалистов для сфер транспорта, связи, здравоохранения, машиностроения, энергетики и правоохранительных структур.