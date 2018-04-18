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Молодых специалистов из Чечни трудоустроят на Дальнем Востоке
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Молодых специалистов из Чечни трудоустроят на Дальнем Востоке 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Группа молодых специалистов из Чечни получит работу на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Это первые специалисты, которые трудоустроены на Дальнем Востоке в рамках совместного проекта правительства Чечни и «Роснефти».
«Для наших молодых специалистов подготовленных Чеченским государственным колледжем — это хорошая возможность трудоустроиться и показать себя. Договор с ними будет заключен на срок не менее 3 лет и включает предоставление жилья на льготных условиях, оплату дороги и заработную плату», — рассказал зампредседателя правительства региона Шахид Ахмадов, отметив, что проект будет действовать до 2024 года.
При этом точное количество чеченских выпускников для трудоустройства на «Звезде» станет известно только после результатов тестирования, которое проведут в среду.
«Наши ожидания в том, что выпускники этого колледжа, практикующие на новом оборудовании, успешно пройдут уже завтра тестирование и пополнят ряды работников комплекса. Мы пригласим их в качестве сварщиков. Они станут первой группой выпускников с Северного Кавказа привлеченных для работы на базе дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Ребята очень грамотные, доброжелательные, внимательные, видно, что и дисциплинированными будут на нашей верфи, как работники», — отметила начальник управления персоналом АО «Дальневосточный центр Судостроения и судоремонта» Ирина Кондратенко.
Чеченский государственный колледж готовит специалистов для сфер транспорта, связи, здравоохранения, машиностроения, энергетики и правоохранительных структур.
«В рамках проекта мы модернизировали наши мастерские за счет средств выделенных Роснефтью и правительством Чечни. Наше оборудование идентично тому оборудованию, которое стоит на предприятиях Дальнего Востока, чтобы наши выпускники могли без всякого переобучения приступить к работе», — сообщил ТАСС гдиректор Чеченского государственного колледжа (ЧГК) Ибрагим Гуноев.
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