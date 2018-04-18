20 лучших городов для хипстеров в 2018 году 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Компания MoveHub, которая занимается переездами из одного города в другой, составила рейтинг The International Hipster Index — рейтинг самых хипстерских городов мира. В этот рейтинг были включены 446 городов, которые оценивались на основе главных критериев из жизни хипстера — есть ли в городе вегетарианские рестораны, кофейни, тату-салоны, винтажные бутики и другие. Каждый из городов получил свой индекс от 0 до 10. Отмечается, что в исследовании принимали участие города с населением свыше 150 тыс. человек. Ниже мы расскажем о 20 самых хипстерских городах мира. 20. Ричмонд, США
Индекс: 6.18Ричмонд — город на востоке США, столица штата Виргиния. Это один из самых старых городов Америки, однако при этом он довольно современный. Отмечается, что в городе много тату-салонов. Население города превышает 220,3 тыс. человек. Ричмонд продемонстрировал высокие темпы экономического роста в на рубеже XX—XXI веков, опираясь на банковское и страховое дело, транспорт и сферу услуг. 19. Лас-Вегас, США Индекс: 6.19Лас-Вегас обгоняет Ричмонд по числу тату-салонов. Здесь на 100 000 человек приходится 29.388 студий тату. Это настоящая индустрия в Америке. Почти 40% жителей США в возрасте от 26 до 40 лет имеют татуировки, согласно данным MoveHub. Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира. Всего на территории Лас-Вегаса сосредоточено более восьмидесяти казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество фешенебельных отелей. 18. Питтсбург, США Индекс: 6.3Это город с множеством кофеен, который также известен своими музеями и стадионами. Также в городе расположен один из шести крупнейших зоопарков в США. Основными статьями в городском бюджете стали образование, туризм, медицина и высокие технологии. 17. Бордо, Франция
Индекс: 6.34Это единственный французский город, который попал в этот рейтинг. Бордо — город и коммуна на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. Расположен на берегах Гаронны, известных своими традициями и успехами в области виноделия. Население насчитывает около 285 тыс. человек. 16. Рочестер, США Индекс: 6.36Рочестер — город в США, в западной части штата Нью-Йорк на берегу озера Онтарио. В городе расположены штаб-квартиры корпораций Eastman Kodak, Bausch & Lomb и Xerox, — благодаря обилию предприятий оптической промышленности, Рочестер имеет репутацию «оптической столицы мира». В исследовании отмечается, что здесь множество старых промышленных зданий, которые так любят использовать в качестве фона для фото хипстеры. 15. Сан-Франциско, США Индекс: 6.44Этот город регулярно признается лучшим городов для молодежи. Сан-Франциско лидирует по числу кофеен — на 100 000 жителей здесь приходится 94 кофейни. Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известный своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, Башня Койт и чайна-таун. 14. Атланта, США Индекс: 6.5Атланта — город в США, столица и крупнейший город штата Джорджия. В последние годы Атланта приобрела статус одного из международных деловых центров, что дало мощный толчок экономическому и социальному развитию города. В 1990 году Международный олимпийский комитет избрал Атланту столицей летних Олимпийских игр 1996, которая являлась знамением 100-летнего олимпийского движения. 13. Миннеаполис, США Индекс: 6.53Миннеаполис — город на севере США, крупнейший город штата Миннесота. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы» (Twin Cities). 12. Юджин, США Индекс: 6.58Этот город знаменит своим Fifth Street Public Market — это улица со множеством кафе, небольших магазинчиков, которые привлекают хипстеров. Юджин — второй по величине город штата Орегон (США), административный центр округа Лейн. В городе ежегодно проходит Орегонский фестиваль Баха, также ежегодно проводится и сельская ярмарка. В городе 11 музеев. 11. Тампа, США Индекс: 6.59Тампа — третий по размеру город штата Флорида, административный центр округа Хилсборо, находящийся на западе полуострова, на побережье залива Тампа. Составители исследования отмечают, что Тампа — это город многочисленных винтажных магазинчиков, где можно купить самые разные вещи. Кроме того, в городе много музеев, парков развлечений, а также бурная ночная жизнь. 10. Спокан, США Индекс: 6.69Спокан— город на северо-западе США, штат Вашингтон. За городом также закрепилось имя «Сиреневый Город» из-за многочисленных сиреней, выращиваемых в этой местности с начала двадцатого столетия. В городе порядка 104 кофеен на 100 000 жителей. Здесь также множество парков, кафе и музеев. На расстоянии небольшой поездки от города, жители и гости города могут посетить 76 озёр, 33 поля для гольфа, 11 виноделен, 5 лыжных курортов, 5 крупных национальных парков, Ущелье реки Колумбия, и Дамбу Гранд-Кули. Национальный парк Глейшер находится на расстоянии четырёхчасового путешествия от Спокана, а Национальный парк Маунт-Рейнир и Национальный парк Норт-Каскейдс находятся в четырёх с половиной часах пути от города. 9. Хельсинки, Финляндия
Индекс: 6.7Столица Финляндии вошла в топ-20 по числу кофеен на 100 000 человек с показателем 80. Кроме того, здесь 42 винтажных бутика на 100 000 человек. Кофейный фестиваль в Хельсинки — крупнейший в Северной Европе, сюда съезжаются тысячи туристов со всей Европы. Хельсинки вместе с городами-спутниками Вантаа, Эспоо и Кауниайнен образует столичный регион с населением более миллиона человек. Население Большого Хельсинки, территория которого включает 12 коммун, превышает 1,3 миллиона человек. Хельсинки является центром бизнеса, образования, культуры и науки в Финляндии. 8. Орландо, США Индекс: 6.82Орландо — четвёртый по величине город штата Флорида и самый крупный внутренний город полуострова Флорида с населением 2 387 138 человек. Наиболее известные и самые посещаемые в США и за их пределами достопримечательности Орландо образуют основу индустрии туризма: Диснейуорлд, расположенный примерно в 34 км к юго-западу от Орландо; Юнивёрсал Резорт; SeaWorld; Gatorland; и Wet 'N Wild. За исключением Walt Disney World, большинство основных достопримечательностей расположены вдоль улицы Интернешнл Драйв. Город также является одним из самых оживленных американских городов для проведения конференций и конвенций. В исследовании отмечается, что в городе множество вегетарианских ресторанов и тату-салонов. 7. Майами, США Индекс: 6.83В центре Майами и Южной Флориде располагается наибольшая концентрация международных банков в Соединенных Штатах, здесь также находятся штаб-квартиры многих крупных компаний национального и международного уровня. Еще один американский город, расположенный в штате Флорида, это настоящий центр шоппинга. Здесь 215 винтажных бутиков. 6. Форт-Лодердейл, США Индекс: 6.85Форт-Лодердейл — курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Этот город получил высокую оценка за огромное количество кофеен — 78,8 на одного жителя. 5. Лиссабон, Португалия
Индекс: 6.94Лиссабон — один из трех европейских городов, которые вошли в топ-10. Здесь самое большое количество винтажных бутиков в мире — 78 на 100 000 человек. Кроме того, в городе множество вегетарианских ресторанов. По этому показателю город занимает пятое место в мире. 4. Сиэтл, США Индекс: 7Сиэтл — крупнейший город на северо-западе США и в штате Вашингтон, крупный морской порт. Сиэтл — настоящий рай для любителей кофе. Здесь 808 кофеен или 114.7 на одного жителя. Сиэтл известен многими достижениями, в числе которых можно выделить следующие: родина стиля гранж, культура потребления кофе (многие американские кофейные сети были основаны в Сиэтле), высокий уровень образования среди жителей (более 51% населения Сиэтла имеют высшее образование). Также с именем Сиэтла связаны такие знаменитости, как Джими Хендрикс, Билл Гейтс, Курт Кобейн, Брюс Ли, Марк Арм, Лейн Стэйли, Кристофер Кнаб, Эдди Веддер, Крис Корнелл, Джереми Иник, Гейб Ньюэлл и др. 3. Солт-Лейк-Сити, США Индекс: 7.85Самый крупный город штата; промышленный, торговый и финансовый центр района Большого Бассейна. Этот город занимает пятое место по числу тату-салонов (24 на 100 000 человек), а также здесь проходит международный тату-фестиваль, который проходит в марте. 2. Портленд, США Индекс: 8.16Здесь множество вегетарианских ресторанов (18 на 100 000 человек). Город известен значительным количеством небольших пивоварен и винокурен, а также сильным пристрастием жителей к кофе. 1. Брайтон, Великобритания
Индекс: 8.16Именно английский Брайтон стал настоящей Меккой для хипстеров, согласно исследованию MoveHub. Этот город на юге Англии занимает лидирующее положение по целому ряду параметров: число вегетарианских ресторанов, кофеен, музыкальных магазинов. Здесь 9 музыкальных магазинов на 100 000 человек, 125 кофеен на 100 000 человек (третье место по этому параметру, а также 37 вегетарианских ресторанов.