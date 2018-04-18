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Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым
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Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск считает важным расширение, а не сужение торговли Евросоюза с США. Об этом он сказал, выступая в Европарламенте.
ЕС по-прежнему надеется на получение от Соединенных Штатов перманентного исключения из-под действия новых тарифов страны на ввоз стали и алюминия. Если не будет перманентного исключения, ЕС придется отреагировать, отметил глава Евросовета. Еврокомиссия уже готовит ответные меры на этот случай.
"Мы бы хотели избежать такого развития событий, поэтому я призываю к диалогу, который принесет больше торговли между ЕС и США, а не меньше", — сказал Туск.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит пошлины на импорт стали в 25% и алюминия — в 10%, которые, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Но для Евросоюза, а также ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая.
Также отмечалось, что до 1 мая ЕС и США будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин, в зависимости от результатов дискуссии.
Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов. При этом глава ЕК Жан-Клод Юнкер говорил ранее, что до 1 мая успеть провести необходимые переговоры нереалистично, «с учетом широкого набора вопросов», которые нужно обсудить.
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