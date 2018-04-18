У волгоградской Общественной палаты появятся новые полномочия

Комитет по культуре регионально парламента предложил внести изменения в закон «Об Общественной палате Волгоградской области», касающиеся новых полномочий организации.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, согласно законопроекту состав общественных советов по оценке качества услуг, оказываемых организациями культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания будет формироваться не органами власти, а Общественной палатой региона. По мнению депутатов, данное нововведение позволит советам быть независимее и проводить работу на более высоком уровне.