Ещё
У волгоградской Общественной палаты появятся новые полномочия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У волгоградской Общественной палаты появятся новые полномочия 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Комитет по культуре регионально парламента предложил внести изменения в закон «Об Общественной палате Волгоградской области», касающиеся новых полномочий организации.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы, согласно законопроекту состав общественных советов по оценке качества услуг, оказываемых организациями культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания будет формироваться не органами власти, а Общественной палатой региона. По мнению депутатов, данное нововведение позволит советам быть независимее и проводить работу на более высоком уровне.
АиФ Волгоград: последние новости
Где в Волгограде отключат газ 26 апреля? На территории ЖК «Комарово» в Волгограде построят детский сад В парке у подножия Мамаева кургана заливают бетоном чашу фонтана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1014
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды66
Засосало насмерть39
Нападение на школу произошло в Башкирии226
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение