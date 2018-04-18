Корреспонденты «СОЮЗа» в Минске и Москве проверили безопасность аттракционов

Документ важный, поскольку далеко не каждый парк может похвастаться тем, что имеет в наличии новую технику. Нередко качели и карусели работают на износ. Их владельцы, стремясь сделать кассу, выжимают из металла последнее.

Для Беларуси сам факт принятия технического регламента, считают специалисты, особого значения не имеет. Марина Федотова , заместитель начальника управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Госпромнадзора комментирует ситуацию так:

— Революционных изменений в обеспечении безопасности у нас не произойдет. В стране разработаны и действуют обязательные для исполнения правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов. Государственный надзор за ними мы осуществляем с 2009 года.

Но есть важный момент: новая техника будет проходить подтверждение соответствия требованиям регламента в форме сертификации и декларирования. Это прерогатива органов по сертификации, включенных в реестры Евразийского экономического союза . К сожалению, в Беларуси пока нет такого органа, и в ближайшее время, по словам Федотовой, он вряд ли появится.

Под государственным надзором находятся те аттракционы, которые по своим техническим характеристикам были признаны потенциально опасными объектами. Это разного рода качели, «Ладьи», «Молоточки» и другие. В Беларуси таких аттракционов 248. Больше всего в Минске — 82. На втором месте — Гомель (40), на третьем — Брест (39).

Каждое развлекательное оборудование имеет свой срок службы. Когда он заканчивается, аттракцион без технической диагностики не может катать посетителей. В Беларуси около 50 процентов аттракционов, увы, «просрочены». И поэтому ежегодно перед началом сезона они подвергаются тщательной диагностике и контролю экспертами Госпромнадзора. «В обязательном порядке оценивается как техническое состояние оборудования, так и наличие обученного аттестованного персонала, исправная документация», — объясняет Марина Федотова. Но независимо от возраста все аттракционы исследуются специалистами Госпромнадзора или организациями, которые имеют на это право. Оценивают критические параметры и важные компоненты: несущие металлоконструкции, узлы крепления, пассажирские модули, приборы устройства безопасности и другое.

Нередко качели и карусели работают на износ: их владельцы выжимают из металла последнее…

Интересно, что еще совсем недавно процент белорусских аттракционов, срок службы которых по документам истек, составлял 65-70 процентов. Однако с 2011 года на государственном уровне начала действовать программа замены и вывода из эксплуатации отслужившего свое паркового оборудования.

В соответствии с графиками, утвержденными местными властями, устаревшие горки и «Супер-8» демонтировались. В некоторых парках их заменяли на новые, в других на место государственных аттракционов приходили компании, которые устанавливали свою технику. Покупка нового оборудования — дорогое для местного бюджета удовольствие, позволить которое себе могут далеко не все местные исполкомы.

Например, в Минске в этом году закупили новые батутные комплексы, а вот на «железо» денег не хватило. Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой», рассказал, что из всех аттракционов, принадлежащих предприятию, 33 причислены к категории потенциально опасных объектов. Они уже прошли проверку инженерами парков. Теперь ждут заключения государственного надзора, который и даст зеленый свет на запуск «Ракушек», «Колес обозрения» и «Ветерков». Садиться на качели при первом их запуске после перерыва запрещено даже специалистам. Для начала их нагружают мешком с песком. Если максимальную нагрузку кабинка выдерживает, вместо него может сесть специалист.

А на вопрос корреспондента «СОЮЗа», какой аттракцион в Беларуси считается самым экстремальным, Марина Федотова ответила, что самый опасный тот, который не обслуживается на должном уровне. Таких в стране сегодня нет.

Кстати

Гродно и Могилев. Самый популярный аттракцион для любого города — «Колесо обозрения». Самое высокое (54 метра) расположено в парке Челюскинцев в Минске. Размером чуть поменьше крутятся в минском парке Горького и в Гомеле. В прошлом году колесо обозрения открыли в Бресте. Увидеть Брестскую крепость можно с высоты 40 метров. В ближайшие два года такими аттракционами обзаведутся Витебск

В российской столице более 300 аттракционов — большинство из них работают в городских парках, около 80 установлено в торгово-развлекательных центрах. Все они сейчас готовятся к летнему сезону, хотя некоторые радовали гостей и зимой — помимо каруселей в ТРЦ это, к примеру, колесо обозрения в парке «Skazka». Оно самое «молодое и морозостойкое».

Как рассказал «СОЮЗу» начальник московской Инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александр Тучин, всего в мегаполисе четыре колеса обозрения высотой более 20 метров. «Все они зарегистрированы, технически исправны, на них выданы талоны — допуски к эксплуатации», — говорит Тучин.

Долгое время крупнейшим колесом обозрения было колесо на ВДНХ высотой 73 метра. Некоторое время оно даже удерживало лидерство как крупнейшее в Европе и России . В 2016 году аттракцион был демонтирован по решению суда. На смену ему должно прийти 140-метровое, также на ВДНХ.

Среди действующих сегодня московских колес обозрения самое большое и старое расположено в Измайловском парке — в строй его ввели в 1957 году, его высота почти 50 метров. Работать оно начнет в 20 числах апреля.

Помимо колеса в парке «Skazka» есть два небольших аттракциона высотой 27,5 метра. Один расположен в Измайловском парке, второй — в «Сокольниках». Они открыты по выходным даже зимой — при условии хорошей погоды.

Еще три года назад в Москве было около 550 аттракционов против 300 с лишним сегодня. Причина чисто экономическая — высокая конкуренция. Часть аттракционов закрылись после проверок контролирующих органов. Да и соперничать с мультимедийными развлечениями не под силу каруселям и качелям. Сегодня, например, в парке «Зарядье» есть два медиакомплекса — «Полет» и «Машина времени». Первый позволяет, пристегнувшись в кресле как в самолете, пролететь над главными местами Москвы. «Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов», — описывается аттракцион на сайте парка. А «Машина времени» в соседнем зале позволяет перемещаться между эпохами — вы можете свободно ходить по залу с круговым экраном высотой пять метров и интерактивным полом, на которых разыгрывается история Москвы от зарождения до наших дней.

Реалистичность картинки здесь дополняют 32-канальная звуковая система, а также генераторы ветра, дыма и запахов…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

18 апреля вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». Техрегламент устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам, при пользовании которыми на людей оказывается «биомеханическое воздействие степени потенциального биомеханического риска RВ-1, RВ-2 или RВ-3». Он распространяется на колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили, водные аттракционы и массу других развлекательных механизмов, где при несоблюдении элементарных правил безопасности есть риск получить травму.

Что касается стандартов, то в них нет ничего особо нового, считает Роман Романов , президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. «Готовя этот список, контролирующие органы пришли к общему мнению относительно того, какие из них необходимы. Произошел отбор стандартов стран ЕАЭС, далее Евразийская комиссия выбрала стандарты разных стран, из которых необходимо будет сделать межгосударственные, общие стандарты», — объясняет эксперт.

Подготовил Тарас Фомченков, ftaras@rg.ru