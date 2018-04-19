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Россельхознадзор в Шереметьево приостановил оформление 70 тыс. инкубационных яиц индейки из Канады
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Россельхознадзор в Шереметьево приостановил оформление 70 тыс. инкубационных яиц индейки из Канады 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в аэропорту Шереметьево приостановили оформление поступившей из Канады партии инкубационных яиц индейки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«14 апреля 2018 г. управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево на СВХ АО «Москва-Карго» приостановлено оформление партии инкубационных яиц индейки в количестве 70 тыс. штук, поступивших из Канады в сопровождении копии ветеринарного сертификата от 11 апреля. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что груз задержан.
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