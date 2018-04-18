Сергей Аксенов: пусть чиновник хоть в джинсах ходит, лишь бы был результат

Больше четырех лет прошло с момента возвращения Крыма в состав России . Несмотря на санкции, полуострову удалось за короткий период решить практически все проблемы, связанные с украинским наследством, — сложности в банковском секторе, отсутствие качественной сотовой связи и международного сообщения.

Благодаря поддержке федерального центра на полуострове строятся новые дороги, мосты, развивается социальная инфраструктура, введен новый терминал аэропорта Симферополь , в котором разместится пункт пропуска через границу. Уже на этой неделе туда прилетят первые гости Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). В списке его участников — гости из Сирии Китая , стран Европы.

О том, когда первые российские туристы проедут по Крымскому мосту, ждать ли полуострову провокаций от Украины , вернется ли скифское золото в Крым, почему местные чиновники так часто уходят в отставку и что он будет делать после ухода с поста главы Крыма, Сергей Аксенов рассказал в интервью ТАСС

Крымский мост

— Главный вопрос, который, наверное, многих интересует: когда начнется движение по мосту? Дату скажете?

— Президент на последней встрече со строителями моста поставил задачу — открыть в мае. В первую очередь пойдут легковые автомобили и автобусы в связи с отсутствием досмотровых комплексов, которые будут только к сентябрю поставлены на службу. Поэтому грузовой транспорт пойдет пока через Керченскую паромную переправу.

— Вы планируете первым проехать по мосту вместе с остальными первыми?

— У нас первый — один, он даст команду — проедем. Если это будет официально, тогда будем участвовать с главой государства, если нет, то в свободное время в выходной день сяду и проеду сам. Лично для меня, как, наверное, и для всех крымчан, это праздник.

— Чего вы уже в этом году ждете от открытия моста?

— Увеличения турпотока, роста инвестиционной привлекательности нашего региона. Предприятиям и предпринимателям с материка будет намного удобнее и выгоднее работать в Крыму. Это приведет к росту конкуренции, что всегда полезно для экономики.

— Готова ли дорожная инфраструктура полуострова к наплыву автомобилистов, ведь трасса «Таврида» будет сдана не скоро?

— Пока по мосту будут проходить только легковые автомобили и пассажирский транспорт, это несколько уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Но определенные неудобства для автомобилистов будут. Постараемся оперативно реагировать, регулировать транспортные потоки, привлечем дополнительные силы ГИБДД . Справимся.

Напомню, что в 2014 году 80% крымских дорог не соответствовали российским стандартам. А темпы дорожного строительства позволяют приводить в порядок не более 2% дорожной сети в год. Надо наращивать и темпы работ, и объемы финансирования. До конца апреля будет сформирована соответствующая программа. Источники финансирования будем определять совместно с правительством России

В этом году объем финансирования дорожной деятельности составит более 7,6 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд — из Резервного фонда президента.

Неспокойный сосед

— Провокаций от Украины ждете в день открытия Крымского моста?

— Они абсолютно несамостоятельны и выполняют приказы американцев, не думая о последствиях для Украины. Сначала говорили, что Крымского моста вообще нет, теперь несут какую-то чепуху в СМИ, что будут препятствовать движению по мосту. Так что провокации мы ждем постоянно, но, поверьте, готовность высокая с точки зрения любых атак, в том числе информационных. Профессиональная подготовка ФСБ МВД , Росгвардии высокая. Мы ожидали провокаций в день выборов президента России, слава богу, общими усилиями удержали ситуацию. Ни одного замечания у нас по выборам не было, ни одного нарушения общественного порядка. Считаю, что мы справимся со всеми вызовами. Наши силовые структуры надежно обеспечивают безопасность Крымского моста и Крыма в целом.

— Каких еще провокаций стоит ожидать со стороны Украины?

— Захват судна пиратским способом в нейтральных водах (судна «Норд» из Крыма — прим. ТАСС) — вот вам чистая провокация. Они прекрасно понимали, на какой шаг идут, когда задержали рыбаков, которые точно ни в чем не виноваты. Подобные действия — явный признак того, что украинская власть не настроена на улучшение отношений с Россией.

— И коли уж заговорили о безопасности и северном соседе: в этом году начнется строительство забора на севере. Что он даст?

— Ограждение на границе необходимо. Это физическая защита, в том числе от попыток заброски на нашу территорию диверсионных групп, от попыток незаконного перехода границы и т.п. Сухопутная граница с Украиной у нас всего 8 километров, поэтому перекрыть ее наглухо не так сложно.

— Вы будете обращаться в международные суды по поводу блокады Крыма — транспортной, водной, энергетической?

— Мы сами как субъект РФ обращаться в международные суды не имеем права. Работаем по этому вопросу с Министерством иностранных дел , выстраиваем совместную позицию. Этим должны заниматься юристы-международники. Например, по скифскому золоту (коллекция артефактов крымских музеев, которая была вывезена на выставку в Амстердам до переворота на Украине — прим. ТАСС) создана совместная рабочая группа, которая будет оценивать юридические последствия.

— Частные фирмы, предприниматели обращались в суды за компенсацией ущерба, полученного в связи с блокадами Крыма?

— Крымские предприниматели готовили ряд исков. Но это больше способ высказать претензию, потому что нельзя рассчитывать на справедливое решение в украинском суде, это абсолютно безнадежное дело. Все понимают, что шансов ни у кого нет, но важно предъявить претензию, обозначить, что у предпринимателей были потери, как моральные, так и материальные.

— Когда состоится апелляция по скифскому золоту в суде Амстердама?

— Даты нет до сих пор.

— Как вы думаете, вернем мы его?

— Сложно сказать. Это юрисдикция другого государства. Честно говоря, я не очень рассчитываю на объективность и справедливость европейских судов по отношению к России. Но мы, конечно, будем продолжать работу, приложим все усилия для возвращения коллекции в Крым. Уверен, это произойдет рано или поздно.

Возрождение после Украины

— Как вы считаете, вышла ли экономика Крыма из переходного периода, который был в некоторой степени стрессовым после пребывания в составе Украины? Начала ли развиваться, какие ожидания?

— Стрессовый период точно закончился. Другое дело, что мы еще не вышли на уровень других субъектов РФ по некоторым позициям. Все-таки в Крыму особая ситуация и с водоснабжением, и с энергоснабжением, и в некоторых других сферах, начиная с работы с инвесторами, возможностей организации международных перелетов или морского сообщения и так далее. Таких проблем в других субъектах нет. Но, несмотря на сложности, экономика развивается. В период Украины бюджет Крыма был 22,5 миллиарда в рублях. Мы планируем, что в 2018 году наши сборы составят 53 миллиарда рублей. Это без учета федеральной помощи. При том что формально бюджет Крыма без ФЦП составляет 74 миллиарда рублей. По большому счету, мы преодолели последствия украинской оккупации. Сейчас надо задействовать все экономические инструменты, увеличить поддержку малого и среднего бизнеса.

Все, кто два-три года не был в Крыму и прилетает к нам вновь, говорят, что здесь многое поменялось в лучшую сторону. Но у нас-то глаз замылен. То, что Россия делает с точки зрения формирования инфраструктуры, — это колоссальные средства и колоссальные перспективы для республики. Но не надо забывать о придомовых территориях, о благоустройстве, а это уже задачи республиканских органов, муниципалитетов. Во многом именно по ситуации на таком локальном уровне люди оценивают нашу работу.

— Когда здание Совета министров приведете в порядок и отремонтируете?

— Это не так важно. В здании тепло, на голову ничего не льется, техника есть необходимая… Я не сторонник ремонта административных зданий. Их надо, конечно, ремонтировать, но в порядке очередности. Если меня спросят, что вы выберете — подвести канализацию к какому-то дому или району или отремонтировать фасад, конечно, я буду канализацию делать.

Даже в Госсовете сняли 75 миллионов на ремонт зала (эти средства планировались на ремонт здания Госсовета Крыма, но было решено отказаться от их выделения — прим. ТАСС). И депутаты, и мы работаем в нормальных условиях. Я ремонт в своем кабинете не делал. Ничего, кроме моих карандашей, здесь за четыре года не появилось.

— Офшорная зона в Крыму возможна?

— Крым нельзя назвать офшорной зоной. Но должны быть инструменты защиты инвесторов, особенно иностранных, должна быть какая-то возможность закрывать полностью информацию об инвесторах, предоставлять им льготы. Но здесь надо соизмерять, насколько это будет соответствовать федеральному законодательству. Пока решения нет.

— Появится ли в Крыму «силиконовая долина», о который вы не раз говорили?

— Появится. Эта работа ведется. Подписано соглашение с Российской академией наук , создан научно-технический совет при главе республики, сопредседателем которого является президент РАН Александр Сергеев . В апреле проведем еще одну научную встречу. Такой мозговой штурм проводим, надеюсь, сможем предложить какой-то реальный вариант.

— В прошлом году была санация Генбанка , что она дала?

— Прежде всего, санация сохранила саму банковскую структуру в Крыму. Главное, совместно с Центральным банком мы не допустили никакого коллапса, совместно сработали. Сбережениям людей ничего не угрожает, все нормально, банк работает в штатном режиме. Центробанк подыскал крупного санатора, поэтому будут созданы новые возможности для банка.

— Какие меры принимаются для развития банковского сектора в Крыму?

— Пока мы увеличиваем капитализацию основных банков, работающих в Крыму. Это РНКБ и Генбанк.

— Завтра стартует IV Ялтинский международный экономический форум. Чего вы ожидаете от него в плане инвестиций?

— В прошлом году ЯМЭФ посетили 2200 делегатов из 46 стран. На полях форума было подписано более 30 соглашений, договоров, контрактов и меморандумов на общую сумму 100 миллиардов рублей. В этом году мы ожидаем 3 тысячи участников из более чем 60 стран. Соответственно, ожидаем и роста объемов инвестиций.

"Дагестанский самолет"

— В прошлом году было много отставок чиновников разного уровня. В этом году продолжатся отставки?

— Критерий оценки действий любого чиновника один — это результативность. Человек может хоть в джинсах ходить на работу, и я не слежу, сколько времени чиновник проводит в кабинете. Главное — чтобы поставленные задачи были выполнены качественно и в срок. Каждые полгода мы подводим итоги. Коллеги знают, что у нас к 1 июня будет определенная точка отсчета. Невыполнение поручений влечет за собой последствия, в том числе и увольнение. Я готов помогать, содействовать, вникать в детали, которые касаются каждого моего подчиненного, но понятно, что работать за них я не буду. Должна быть сформирована профессиональная команда, мотивированная, эффективная, нацеленная на достижение результата. Каждый чиновник должен работать так, чтобы ему потом, после ухода с государственной службы, не стыдно было смотреть людям в глаза.

— Коррупция есть?

— Конечно, есть. И есть системная работа по искоренению этого зла. За четыре года по подозрению в коррупции уволены и осуждены десятки должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников Совета министров.

Проверка или расследование [в отношении чиновников] — это, конечно, дело правоохранительных органов. Я смотрю по конечному результату. Если принимаются неадекватные решения, которые потом в кабинете мой коллега не может обосновать, значит, возможны коррупционные действия.

— Например?

— Например, решения, связанные с увеличением площади строительства или с использованием материалов, которые можно найти в другом месте. Например, везут сейчас бетон из Волгограда в ряд наших ГУПов. Сидели и разбирались: зачем они это делают? Неужели все предприятия в Крыму обошли и ничего не нашли?

Или еще пример: директор в ялтинском порту сдал полтерритории в аренду. Спрашиваю: ты зачем это сделал? Понимаю, что на свой карман работал, я его уволил, а сейчас они судятся, пытаются восстановиться.

Или в «Крымэнерго» начали разбираться с юридическим отделом. Подают иски по взысканию с граждан 300–500 рублей и при этом платят госпошлину 3 тысячи рублей. Зачем они это делают? Какая логика у предприятия, если у вас шанс взыскать условно 500 рублей, а вы уже в шесть раз больше уплатили госпошлину?

По коррупционным мероприятиям сейчас оперативно работа ведется. Люди приходят и пишут заявления, зная, что я твердо настроен на то, чтобы должностные лица, подозреваемые в коррупции, переезжали в СИЗО

— Так называемый дагестанский самолет, который вскоре после прихода нового руководителя Дагестана Владимира Васильева увозил из республики задержанных чиновников в Москву , вам нужен?

— У нас он не улетает. Нигде не было больше отставок, чем в Крыму.

— В прошлом году вы сели за руль во время отпуска и поехали «в разведку» по районам, чтобы проверить работу власти. В этом году как отпуск проведете?

— Вот так же и поеду «в разведку». Посмотрю, что происходит на местах, как народ оценивает работу власти.

ФЦП для Крыма

— Уже есть итоги служебной проверки по фактам срыва сроков строительства объектов ФЦП в Крыму в 2017 году?

— В прошлом году у нас процент исполнения по ФЦП был около 87%, при этом из более чем 53 миллиардов рублей 6 миллиардов было не освоено. Я проехал практически по всем недостроенным объектам ФЦП и убедился, что половину из них можно было спасти и сдать в срок. Просто была некомпетентность, отсутствие контроля и т.д. Вот за это будет наказание.

А правоохранители сделают свои выводы. Может, будут и уголовные дела. Но пока речь идет о том, чтобы чиновники получили замечания и работали над ликвидацией отставания.

Были, конечно, и объективные причины отставания по некоторым объектам. Они возникли в связи с тем, что некачественно была подготовлена проектная документация. Истина устанавливается по итогам детального рассмотрения конкретных материалов. Так что работаем.

— Сейчас много отставаний по ФЦП?

— Есть отставания по 14 объектам, которые планируется устранить до конца текущего года. Это в том числе пять детских садов, объекты культурного наследия, инженерных сетей, водоснабжения, туристической сферы, а также мероприятия по подготовке ТЭО и градостроительной документации.

— Крым будет за свой счет достраивать?

— Надо искать источники, перераспределять средства ФЦП. Сейчас внутри программы по некоторым объектам мы как раз такое перераспределение готовимся провести.

Крым — для туристов

— Наши туристы поедут в Крым? Особенно на фоне того, что сильно растет курс доллара и евро, ожидаете рост турпотока?

— Спасибо нашим гражданам, Крым остается одним из самых популярных туристических направлений. Другое дело, что нам нужно работать над повышением качества предоставляемых услуг, над соотношением «цена/качество», инфраструктурой. Глобальных успехов пока не добились, не можем пока конкурировать с курортами Турции Болгарии — качество там выше. Плюс высокая стоимость авиаперелета в Крым. В общем, работы еще много.

Крым пока находится в стадии формирования новой инфраструктуры. В том же Краснодарском крае , конечно, и дороги лучше, и качество сервиса. Но краснодарцы 25 лет жили в любимой стране, а мы — в оккупации, поэтому пытаемся за четыре года эти моменты все-таки поменять и меняем. Москва не сразу строилась, сделаем.

Ожидаем, что у нас в этом году будет увеличение турпотока, поскольку ряд крупных туркомпаний включились в решение проблем с загрузкой непосредственно Республики Крым.

— Власти Крыма допускали возможность пересмотра размера курортного сбора, который планируется ввести в мае 2019 года, а также числа районов республики — участников этого эксперимента. Приняты ли какие-то решения?

— Пока нет. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Государственном совете республики. В эксперименте будут участвовать семь регионов: Ялта, Алушта Евпатория , Саки, Судак , Феодосия, Черноморский район.

— Открылся терминал международного аэропорта Симферополь. В нем будет пункт пропуска через границу. Сейчас ведутся какие-то переговоры по открытию международных направлений?

— С Минтрансом и с МИДом мы все эти вопросы проговаривали, они такие предложения направляли. Пока конкретных решений нет.

— Вопрос, касающийся больше самих крымчан. Многие из них никогда не бывали в России. Работаете ли вы с туроператорами, чтобы открыть Россию для крымских туристов?

— Это будет после запуска железнодорожного сообщения по мосту. Авиаперелет все-таки для крымчан дорогой, а железнодорожное сообщение дешевле.

— Что с самостроями будете делать?

— Продолжаем борьбу. К сожалению, в этом плане энтузиазма со стороны чиновников не видно. Сейчас формируем список самостроев. Когда начали его составлять, должностные лица присылали все что угодно, только не то, что нужно. Набережные, пляжные территории не тронули, затронули частные дома, где кто баню не так построил или туалет. Я всегда говорю: если от соседей претензий нет, люди живут в пределах своего участка, оставьте их в покое, займитесь заповедниками, пляжами, набережными.

Одним словом, есть нюансы, но все проблемы мы решим. В этом году более 600 миллионов рублей будет потрачено из бюджета Крыма на программу по зачистке и сносу самовольных построек. Ряд собственников самостроев уже приняли решение сами их снести. По закону мы имеем право предоставить таким собственникам земельный участок без очереди.

— Пойдете экскаваторами сносить?

— Пойдем, если нужно будет. Мы сейчас определяем ситуацию, стараемся всем предложить сделать это самостоятельно. Какое-то время необходимо на переговорный процесс.

— Можно сказать, что если до конца года кто-то сам не решится, то ему помогут?

— Так и есть. Мы составили список объектов, подлежащих сносу. Опубликуем его к 1 мая, они будут все в публичном доступе. Хотим снять возможности для паразитирования на этой теме, создать реестр самостроев.

— Вы предлагали запретить строить жилье у моря в Крыму. Когда этот запрет может начать действовать?

— Жилья у моря не будет. Никакой необходимости в этом нет. Жилищное строительство в прибрежной зоне ничего не дает региону с точки зрения экономики. Люди из других регионов РФ покупают квартиру, приезжают раз в полгода, раз в год, а мы имеем дурную нагрузку на инфраструктуру. Крымчане же, как правило, купить эти квартиры не могут. Там цена стартует от 100–150 тысяч за метр. Зачем нам в Ялте такое жилищное строительство? Это просто уплотнение города, ялтинцам это не нужно. Не вижу никакого смысла в выделении земли на берегу моря под жилую застройку материковым компаниям. Налогов мы не получаем, только нагрузку на сети. Повторюсь: ни одного жилого дома больше в приморской зоне не появится. В то же время строительство отелей, других объектов курортной инфраструктуры никто не запрещает. Мы открыты для сотрудничества в этой сфере для всех ответственных инвесторов.

Программа строительства жилья для российской семьи со стоимостью квадратного метра 35 тысяч рублей в Ялте будет. Такая необходимость есть, и мы эту задачу будем решать.

Будущее Аксенова

— Если будет инициатива по введению прямых выборов главы Крыма, вы ее поддержите?

— Мне все равно. Будут прямые — значит, прямые. Для себя пока не принял решение, идти на второй срок или нет.

— Свое будущее каким видите и где?

— Мое будущее в Крыму и только в Крыму. Чтобы можно было поехать на выходные на рыбалку, спокойно посидеть и не поднимать телефон. Это моя мечта. Скорее всего, она исполнится только после выхода на пенсию. Дело здесь не столько в физической усталости, сколько в массе барьеров и ограничений. У нас же десятки федеральных структур, которые Совету министров не подчиняются. Иногда по полгода друг другу бумаги гоняем, уже не знаешь, что людям говорить. Я так работать не могу. Всегда говорю: дайте мне полномочия, а потом спросите по полной программе. Так что иногда хочется уйти, так сказать, на вольные хлеба. Но есть ответственность перед президентом, перед Россией, перед крымчанами. Пока есть доверие руководства, доверие людей — буду работать. Других вариантов нет.