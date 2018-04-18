ARWE 2018: процесс развития рынка ветроэнергетики в России запущен

Краснодар . 18 апреля — Новая Кубань. По словам генерального директора компании-организатора ARWE 2018 Владимира Затынайко, Краснодарский край является наиболее заинтересованным регионом в развитии альтернативной энергетики. «ARWE — очень своевременное и ориентированное на практический результат мероприятие. Не случайно сегодня здесь собрались как представители крупнейших игроков рынка возобновляемой энергетики, так и представители предприятий, которым только предстоит стать участниками отрасли, регуляторы рынка и эксперты — все те, кто создает новую отрасль российской энергетики», — отметил в своей приветственной речи Владимир Затынайко.

Как подчеркнул соорганизатор ARWE, председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов : «Без создания производства ветрогенераторов нет ветроэнергетики, и новая индустрия требует вовлечения большего количества игроков, и личные контакты играют первичную роль. ARWE — это площадка, на которой могут встретиться будущие партнеры, а компании, которые только размышляют о входе на этот рынок, смогут увидеть его текущее состояние рынка и определить свое место на нем».

«Процесс создания рынка ветроэнергетики в России запущен, а значит, он будет развиваться и дальше. Идут обсуждения и строятся планы не только до окончания программы ДПМ ВИЭ, но и на долгие годы вперед. Для того чтобы рынок ВИЭ стал самоокупаемой системой, его игрокам необходимо оказывать поддержку. Россия самая быстроразвивающаяся страна в области ветроэнергетики», — подчеркнул генеральный директор подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia Кимал Юсупов.

Важным мероприятием ARWE 2018 стала сессия «Проблемы развития ветроэнергетики в России с учетом требования локализации производства оборудования», модератором которой выступил Олег Токарев. Он подчеркнул, что локализация это не только перенос технологий, но и создание собственных компетенций и производств. По его мнению, развитие ВИЭ должно базироваться на основе локализованных производств, создающих новые рабочие места. «Производство компонентов для ветрогенераторов может и должно быть ориентировано также и на экспорт» — добавил эксперт. По мнению всех экспертов, принимающих участие в ARWE 2018, только развитие новой индустрии может стать основой для политического решения государства по продлению поддержки ВИЭ в России после 2024 года.

Обсуждение вопросов создания производственных баз под развитие ВИЭ продолжилось на секции «Промышленная политика субъектов РФ в части программ локализации как основа оптимального взаимодействия между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли ВИЭ». Модератором секции выступила Инна Рыкова, руководитель центра отраслевой экономики ФГБУ «НИФИ» Министерства финансов РФ

Во время секции эксперт Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности Тимур Цупиков рассказал о специальных инвестиционных контрактах (СПИК), которые субсидируются государством. По мнению Инны Рыковой, все предлагаемые механизмы поддержки отрасли ВИЭ требуют тщательного анализа цепочки от стадии экспертизы (наличия ветра в регионе) до стадии выхода на проектную мощность. Возникает необходимость определить правильные меры поддержки и финансирования отрасли с учетом политики иностранных компаний и их возможности выхода на российский рынок.

Ключевым мероприятием ARWE 2018 стало уникальное по своей форме мероприятие — «Форум поставщиков», организованный по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и призванный помочь ускорить процесс локализации в России. Форум прошел в формате закрытых встреч-консультаций поставщиков оборудования и технологий для ветроэнергетики с представителями крупнейших глобальных производителей ветрогенераторов, присутствующих на российском рынке: таких как Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), Vestas и Fuhrlaender. В мероприятии приняли участие более 60 делегатов. Все участники Форума отметили его практическую полезность и необходимость регулярного проведения мероприятий в таком формате. Как отметил Моритц Джессе, руководитель региональных закупок компании Vestas, такие встречи дают хорошую возможность за короткое время встретиться с представителями поставщиков и обсудить «лицом к лицу» возможности сотрудничества.