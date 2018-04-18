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«Курганская генерирующая компания» сбрасывала в Черную реку столько сточных вод, сколько хотела
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«Курганская генерирующая компания» сбрасывала в Черную реку столько сточных вод, сколько хотела 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
«Курганская генерирующая компания» оштрафована за нарушения. Организация долгое время сбрасывала в реку Черную воду, используемую для работы Курганской ТЭЦ. При этом были нарушены требования водного законодательства.
— ПАО «Курганская генерирующая компания» длительное время не устанавливало средства измерения объема сброса сточных вод и не согласовывало иные методы измерений, — сообщает областная прокуратура.
После проверки прокурор возбудил против компании и ответственного должностного лица дела об административном правонарушении. В итоге виновным лицам назначены административные штрафы в размере 80 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Сейчас все нарушения водного законодательства устранены.
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