«Курганская генерирующая компания» сбрасывала в Черную реку столько сточных вод, сколько хотела

Курганская генерирующая компания » оштрафована за нарушения. Организация долгое время сбрасывала в реку Черную воду, используемую для работы Курганской ТЭЦ. При этом были нарушены требования водного законодательства.

— ПАО «Курганская генерирующая компания» длительное время не устанавливало средства измерения объема сброса сточных вод и не согласовывало иные методы измерений, — сообщает областная прокуратура

После проверки прокурор возбудил против компании и ответственного должностного лица дела об административном правонарушении. В итоге виновным лицам назначены административные штрафы в размере 80 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.

Сейчас все нарушения водного законодательства устранены.