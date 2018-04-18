Отменен карантин по бешенству животных в районе Покровское-Стрешнево

17 апреля 2018 года отменен карантин по бешенству, установленный распоряжением Мэра Москвы в связи с выявлением 16 февраля 2018 года заболевания бешенством домашнего животного (кошки) на территории района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы.

Комитетом ветеринарии города Москвы в соответствии с утвержденным Планом проведены мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства, приняты неотложные меры по предотвращению распространения болезни в районе Покровское-Стрешнево.

В рамках противоэпизоотических и ветеринарно — профилактических мероприятий ветеринарные специалисты подведомственных Комитету ветеринарных учреждений провели дезинфекцию и дератизацию в очаге бешенства, обход более 1100 квартир с осмотром и вакцинацией (при необходимости) восприимчивых животных.

В период действия карантина в районе Покровское-Стрешнево в ходе обходов и работы дополнительных прививочных пунктов бесплатно вакцинировано против бешенства 260 голов домашних животных.

В районе проводилась широкая ветеринарно — просветительская работа с населением. Для максимального информирования жителей — владельцев животных на территории было распространено более 716 листовок (памяток) с информацией по профилактике бешенства, также размещены информационные сообщения в электоронных и печатных СМИ.

Комитет ветеринарии города Москвы обращает особое внимание владельцев домашних животных на важность профилактической вакцинации против бешенства собак и кошек и недопустимость ввоза на территорию города Москвы не вакцинированных животных из других субъектов Российской Федерации

С графиком работы пунктов бесплатной вакцинации против бешенства домашних животных госветслужбой города Москвы на 2018 года вы можете ознакомиться на странице Комитета на портале Мэра Москвы в разделе «График бесплатной вакцинации против бешенства на 2018 год».