Ещё
Отменен карантин по бешенству животных в районе Покровское-Стрешнево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отменен карантин по бешенству животных в районе Покровское-Стрешнево 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
17 апреля 2018 года отменен карантин по бешенству, установленный распоряжением Мэра Москвы в связи с выявлением 16 февраля 2018 года заболевания бешенством домашнего животного (кошки) на территории района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы.
Комитетом ветеринарии города Москвы в соответствии с утвержденным Планом проведены мероприятия по локализации и ликвидации очага бешенства, приняты неотложные меры по предотвращению распространения болезни в районе Покровское-Стрешнево.
В рамках противоэпизоотических и ветеринарно — профилактических мероприятий ветеринарные специалисты подведомственных Комитету ветеринарных учреждений провели дезинфекцию и дератизацию в очаге бешенства, обход более 1100 квартир с осмотром и вакцинацией (при необходимости) восприимчивых животных.
В период действия карантина в районе Покровское-Стрешнево в ходе обходов и работы дополнительных прививочных пунктов бесплатно вакцинировано против бешенства 260 голов домашних животных.
В районе проводилась широкая ветеринарно — просветительская работа с населением. Для максимального информирования жителей — владельцев животных на территории было распространено более 716 листовок (памяток) с информацией по профилактике бешенства, также размещены информационные сообщения в электоронных и печатных СМИ.
Комитет ветеринарии города Москвы обращает особое внимание владельцев домашних животных на важность профилактической вакцинации против бешенства собак и кошек и недопустимость ввоза на территорию города Москвы не вакцинированных животных из других субъектов Российской Федерации.
С графиком работы пунктов бесплатной вакцинации против бешенства домашних животных госветслужбой города Москвы на 2018 года вы можете ознакомиться на странице Комитета на портале Мэра Москвы в разделе «График бесплатной вакцинации против бешенства на 2018 год».
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
На Велозаводском рынке открыта государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы Подведены итоги выполнения Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга сырья и пищевой продукции за I квартал 2018 года Госветслужба Москвы приняла участие в фестивале «Пасхальный дар»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1037
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды70
Засосало насмерть42
Нападение на школу произошло в Башкирии227
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение