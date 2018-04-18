Бюджетный министр

Даже внешне Антон Силуанов , шесть лет занимающий ключевой пост министра финансов, соответствует традиционным представлениям о крупном финансисте: высокий открытый лоб, некоторая «яйцеголовость», солидность неторопливых движений, вкрадчивая манера говорить. И если основатель еще династии Ротшильдов учил, что деньги любят тишину, то его заветам следует и наш министр, предпочитающий говорить тихо, без излишнего пафоса и эмоциональной окраски. Понимая при этом, что все, что надо, обязательно услышат те, кому надо.

А ведь Антон Германович не просто финансист, всю трудовую жизнь посвятивший родному Минфину . Но он еще и потомственный финансист, как, например, и его старший товарищ Геращенко. Так что, вот где, оказывается, у нас росли трудовые династии, привыкшие мерить прожитые годы сотнями миллиардов бюджетных рублей, проходящих через их руки.

Старший лейтенант

Видимо, не в последнюю очередь под влиянием своего отца, который работал заместителем начальника отдела во всесоюзном Министерстве финансов, Антон выбрал путь специалиста в области кредитно-денежных отношений и поступил в Московский финансовый институт (ныне академию). Надо сказать, что тогда, в 1980-м году никто и предположить не мог, как в стране дело повернется через какие-то десять лет, а потому институт не числился среди самых престижных. Хотя уже тогда на его факультетах вызревали будущие олигархи — Прохоров, Хлопонин.

Между тем, после защиты диплома и окончания своего вуза Антон Германович еще и отслужил два года в армии, выйдя в жизнь старшим лейтенантом запаса.

Не исключено, что свою роль сыграли не только отцовское влияние, но и семейные связи. И молодой специалист с армейским опытом пришел на работу в Министерство финансов РСФСР. В союзный Минфин путь ему был закрыт. Поскольку родитель занимал начальственную должность. Республиканское министерство тогда, понятно, считалось чем-то второстепенным и не слишком перспективным. Кто же знал, что в выигрыше после краха Союза окажутся как раз те, кто изначально работал на Россию. Антон Силуанов довольно успешно рос в своем ведомстве, став через пару лет консультантом отдела.

А вот когда СССР приказал долго жить, то клерки республиканского Минфина оказались в выигрышном положении по сравнению с временно безработными сотрудниками союзного ведомства. Тем приходилось вливаться в уже спаянный коллектив и все начинать сначала. Примерно такая же ситуация была в МИДе и некоторых других «конторах». «Республиканцы» оказались на коне.

Потому-то в родном ведомстве через год после нашей августовской революции Силуанов уже становится начальником отдела Бюджетного управления. И в дальнейшем его специализацией была узкая и весьма непростая тема межбюджетных отношений. Через пять лет он уже начальник управления макроэкономики. А уже в 2003 заместитель министра финансов.

Алексей Кудрин и Антон Силуанов

Без всякого сомнения, решающую роль в карьере Антона Германовича сыграл один из самых ярких представителей «питерских», министр и вице-премьер Алексей Кудрин, давший Силуанову весьма лестную характеристику: прекрасный профессионал и порядочный человек. А когда в 2011 году Кудрин после публичных выяснений отношений с Дмитрием Медведевым , который находился в состоянии перехода из Кремля в Белый дом, отказался работать в будущем правительстве, то и.о. министра сенсационно стал Силуанов.

Тогда он не был известен даже широкому кругу около финансовых экспертов. А уж о его широкой публичной известности и говорить было нечего. Притом, что во всех ведущих странах мира министры финансов фигуры ключевые. Более того, в Великобритании министр финансов считается потенциальным преемником премьера.

Понятно, что выдвинулся Силуанов по прямой протекции уходившего в экспертную деятельность Кудрина. А затем при формировании в мае 2012 года очередного нового правительства избавился от временно приставки к титулу.

Можно только гадать почему выбор того же Кудрина, решившего вопрос напрямую с президентом, пал именно на Силуанова. Да работоспособный, профессиональный. Но мало ли таких корифеев в солидном министерстве. Скорее в пользу Силуанова сыграли несколько обстоятельств. Ну, во-первых, он не принадлежал ни к какой околовластной группировке. Да, входил в команду министра Кудрина, но на него и замыкался. Во-вторых, как мы уже отмечали, он остается идеальным технократом без малельших политических амбиций.

Ясно было, что через него Кудрин сохраняет свои позиции в министерстве. И действительно, утверждают, что Силуанов постоянно советуется со своим бывшим, а, может, и будущим патроном. В целом, ясно, что в политическом смысле Силуанов —фигура не самостоятельная. Ведомая. А потому, в принципе, удобная. Хотя и он может попасть между молотом и наковальней, если за его пост начнется серьезная борьба разных кремлевских башен.

Вообще рассказывают, что министр скромен в быту. У него просто выдающаяся память на цифры. И он практически все основные параметры госбюджета держит в голове. Он чужд демонстрации своего благополучия. Не отличается специфическими барскими замашками, как некоторые его коллеги. Предельно интеллигентен в отношениях с коллегами, хотя и требователен. Не любит распространяться о своей личной жизни, хотя известно, что его супруга также работает в сфере финансов.

Эпилог с продолжением

flickr.com/ru_minfin

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Силуанов раскрывается в последнее время скорее как умеренный консерватор. Он не сыпет афоризмами, как его искрометный предшественник Лившиц, не ввязывается в широкие дискуссии. Но достаточно бескомпромиссно отстаивал тезис о необходимости поднятия пенсионного возраста, выступал за «снижение нагрузки на труд», но за увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор — «поднять ставку НДС в рамках нефтегазового налогового манера». Говорил о некоторой переоценке рубля. При его руководстве Минфин сам стал активно скупать валюту. Чем слегка поколебал валютное равновесие и опустил курс целкового.

Министр вступает против изменения ставки НДФЛ, но полагает, что можно и дальше увеличивать налоги на роскошь, которой сам чужд. Неоднократно предупреждал об истощении наших резервных фондов, в частности Фонда национального благосостояния.

В целом, нынешний министр еще удобен тем, что его безболезненно, в случае какого-то серьезного финансового потрясения, можно будет принести в жертву общественному мнению, не нарушая каких-то тонких межвластных балансов.