Процесс над магазинами «Океан»: за что расстреляли замминистра рыбного хозяйства СССР

Борьба с коррупцией в нашей стране — задача первоочередная. Говорят об этом много. Была коррупция и в СССР. Показательным стал процесс над сетью магазинов «Океан», так называемое «рыбное дело». И виновные были наказаны.

По-европейски

В середине 70-х годов министр рыбного хозяйства СССР Александр Ишков увидел в Испании современные рыбные магазины, с высокими витринами, с товаром, аккуратно выложенным на бесконечные полки, с холодильными камерами и аквариумами, в которых покупатели сами могли выбирать себе нужную рыбу. Тогда он загорелся идеей сделать и у себя в стране сеть подобных магазинов. Это совпало с активным ростом добычи государством морепродуктов. Рыбное хозяйство в те годы стало быстроразвивающейся отраслью, в этом сегменте рынка СССР выходил не первые места в мире. Также поспособствовало принятию положительного решения желание Брежнева идти в ногу с развитыми европейскими странами. В рекордно короткие сроки за границей было за валюту было закуплено необходимое оборудование, и за несколько месяцев в Москве открылось пять первых магазинов сети «Океан». Для граждан они стали своеобразным местом паломничества. Туда приходили, как на экскурсию. В это же время по всей стране был введен «рыбный день» — четверг, когда можно было буквально за 30 копеек получить полноценный обед с морепродуктами. При помощи рыбы, которой ловилось даже с избытком, экономика СССР еще и успешно боролась с дефицитом мяса.

Деловые люди

В сентябре 1976 года Александр Ишков добился права на то, чтобы функции реализации улова были переданы от министерства торговли министерству рыбного хозяйства. Казалось бы, живи и радуйся. И жили, и радовались, но как-то сразу оказалось, что одни получили возможность радоваться больше других. Как уже говорилось, рыбы СССР добывал даже с излишком. А излишек — это всегда соблазн. Сразу начались мелкие нарушения на всех стадиях. На разделке и расфасовке рыбы, на продаже неучтенного товара. У магазинов «Океан» даже был официально разрешенный излишек. 0,1% улова (мелкая рыба, некондиция) разрешалось списывать. Излишек реализовывали, наживая на этом немалые деньги. С передачей торговых рычагов Министерству рыбного хозяйства в отрасль пришли новые, деловые люди. Они тут же придумали схемы, как можно зарабатывать, не привлекая при этом лишнего внимания. Коррупционная сеть стала опутывать всю систему, до самого верха.

Схемы

Почва для махинаций оказалось очень плодородной. Кроме традиционных усушки, утряски, обвеса, продажи излишек «лапы коррупции» были запущены даже на спецбазу № 208, которая занималась реализацией товара для нужд высокопоставленных чиновников. Там весь ассортимент, в том числе и дефицитной продукции, был по копеечным ценам. За 1 рубль — полноценный обед из 6-7 блюд, включая осетрину, черную и красную икру. За взятки эти товары уходили в магазины по «левой» документации и продавались втридорога. Возникла двойная бухгалтерия. Рука руку мыла. Продавец отдавал процент заведующему секцией, он — заведующему отделом. Дальше — через заместителя директора магазина и директора «навар» шел выше, вплоть до министерских кабинетов.

Дефицитные кильки и говорящая фамилия

Все так бы и продолжалось, если бы однажды в поле зрения следственных органов не попал один инцидент. В одном из магазинов сети «Океан» ветеран войны купил консервированные кильки в томате, но вместо рыбешек в банке оказалась черная икра. Другой бы на месте ветерана просто поблагодарил небо и партию за внезапный дар, но он оказался принципиальным и вернул «черное золото» обратно в магазин. История с черной икрой в банке из-под килек получила продолжение. Падкие на слухи москвичи стали в оптовых объемах скупать килек. Такой товарооборот не мог остаться незамеченным. «Океаном» заинтерсовались компетентные органы. В то же время в поле зрения сотрудников КГБ попал генеральный директор торгово-производственной фирмы «Океан» Е. Б. Фельдман и директор одного из магазинов «Океанов» Фишман (говорящая фамилия). Готовясь к отъезду из страны, они ездили за границу, в больших объемах меняли рубли на валюту и переправляли на Запад.

Честные люди

Дело принимало интересный оборот. Фишман и Фельдман были вызваны на допрос. Они признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Клубок подозреваемых стал распутываться, его нити вели в такие кабинеты, что, если бы не личное участие в расследовании Юрия Андропова (он лично курировал дело), виновные бы ушли от наказания. Андропов, понимая, что в коррупционных схемах могут завязаться и сотрудники органов, отдал приказ об организации следственной группы их опытных, неподкупных, честных профессионалов, которые бы могли заняться рассследованием. Такая группа была собрана в короткие сроки. Сначала это была группа, затем, когда стало понятно, что одной Москвой все не ограничивается, группа была преобразована в бригаду. Всего — 120 человек. Самой «крупной рыбой», которую удось привлечь стал замминистра рыбного хозяйства Владимир Рытов. Он также сотрудничал со следствием, рассказал много ценной информации, однако, несмотря на помощь, был расстрелян. В его доме нашли около 300 тысяч рублей (по тем временам — сумма значительная).

Результаты разработки сети «Океан» также стали основой для ещё одного крупного оперативного мероприятия — Сочинско-краснодарского дела