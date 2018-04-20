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Около 450 км линий электропередачи в ТиНАО передано под контроль МОЭСК с 2014 г.
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Около 450 км линий электропередачи в ТиНАО передано под контроль МОЭСК с 2014 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новые Округа
Около 450 км линий электропередачи (ЛЭП) в ТиНАО передано под контроль ПАО «МОЭСК» с 2014 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«Только в минувшем году филиал «Новая Москва» ПАО «МОЭСК» приняло в свои активы 133 км линий электропередачи и 63 трансформаторные подстанции в ТиНАО. Всего с 2014 г. филиал «Новая Москва» принял под свой контроль порядка 450 км линий электропередачи, 263 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 92 МВА, более 2 тыс. единиц энергооборудования», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина. В пресс-службе пояснили, что технологическое присоединение к сетям, строительство электроустановок и линий электропередачи для энергоснабжения новых жилых кварталов, а также социально значимых объектов и объектов инфраструктуры способствует динамичному развитию и инвестиционной привлекательности новых территорий. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на новых территориях уделяется приоритетное внимание развитию инженерной инфраструктуры. В частности, реконструируемая ЛЭП Теплый Стан-Передельцы обеспечивает электроэнергией более 53 тыс. потребителей, 170 социальных объектов в ТиНАО. Передача электросетей и их дальнейшее обслуживание профессионалами МОЭСК является важнейшим этапом на пути к столичному уровню энергоснабжения», — заключил В. Жидкин.
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