Как сэкономить при плате за природный газ?

Люди всегда стараются сэкономить на услугах ЖКХ.

Артём Немцев

«Самый экономичный вариант для бюджета пользователя природного газа — своевременные ежемесячные платежи за потреблённое топ­ливо. Такая платёжная дисциплина не допускает пени и отключений, а значит, дополнительных переплат, — отвечает заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. — Помните, плату за потреблённый природный газ нужно вносить ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчётным, а также не забывать об обязанности передавать поставщику газа достоверные показания счётчика за расчётный месяц любым доступным способом (указывать показания, осуществляя платежи, через сайт компании www.omskregiongaz.ru, в «Личном кабинете»; по телефонам, указанным в квитанциях)».

Если приходится уезжать на длительное время и отсутствует возможность своевременного платежа, рекомендуем внести авансовый платёж, ориентируясь на суммы предыдущих периодов платежей.

Следует помнить, что несвоевременные платёжи за потреблённый природный газ существенно увеличивают переплату. Так, законом предусмотрено начисление пени (п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ ): при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ , от 91 дня и более — 1/130 ставки, действующей на день фактической оплаты.

Если абонент не платит за газ два месяца и более, поставщик газа по закону вправе отключить должника от газовой сети (постановление правительства РФ № 549). Кампания по отключению газа, который используется на приготовление пищи, проводится в течение всего года, а для отопления — после завершения отопительного сезона — начинается в мае.

Предварительно абонентам-должникам направляется уведомление об отключении и его причинах. Если после уведомления сумма долга не погашается в течение 20 дней, прекращают подачу газа. Чтобы восстановить газоснабжение, нужно не только погасить имеющуюся задолженность, но и оплатить услугу отключения-подключения к газовой сети специализированной организации — порядка 5000 рублей, и часто эта цифра превышает сумму долга.

Случаются ситуации, при которых нет возможности заплатить за газ, образуется задолженность. Чтобы избежать её увеличения, можно обратиться на абонентный участок поставщика газа и написать заявление о предоставлении рассрочки платежа. Обычно идут навстречу тем абонентам, которые ранее были добросовестными плательщиками.

Платите за природный газ своевременно! Не копите долги!