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На Камчатке ожидают подхода порядка 218 тыс. т охотоморской горбуши в путину
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На Камчатке ожидают подхода порядка 218 тыс. т охотоморской горбуши в путину 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 18 апреля. Значительный подход охотоморской горбуши — порядка 218 тыс. тонн — ожидается к берегам Камчатки в нынешнюю путину. Глава региона Владимир Илюхин поручил чиновникам и представителям правоохранительных органов усилить меры по противодействию незаконной добыче и обработке водных биоресурсов, сообщили в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В текущем году на западном побережье Камчатки ожидается значительный подход охотоморской горбуши — порядка 218 тыс. тонн (в прошлом году камчатские рыбаки добыли более 241,335 тыс. тонн тихоокеанских лососей). В этой связи охранные мероприятия, наряду с регулированием промысла, становятся основной задачей предстоящей путины", — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что в этом году на западном побережье создадут шесть групп рыбопромысловых участков, на восточном — 14. Рыбалка на восточном побережье начнется с 1 июня. По традиции, первыми начнут путину Усть-Камчатский, Олюторский, Алеутский районы. На западном побережье основная путина начнется в сроки с 10 по 20 июля.
"По некоторым водным объектам будут даны более ранние сроки. Как и в предыдущие годы будет введена система проходных дней на морских и на речных участках", — приводит пресс-служба слова заместителя министра рыбного хозяйства Владимира Галицына. Как отметил губернатор региона Владимир Илюхин, главной задачей в предстоящую путину становится борьба с браконьерством. «Это самая важная путина в течение года на Камчатке. Необходимо наращивать присутствие правоохранительных органов в тех районах, где фиксируется наибольшее количество случаев браконьерского промысла», — подчеркнул глава региона.
В прошлом году в органы внутренних дел переданы 137 материалов о фактах грубых нарушений природоохранного законодательства. Сейчас по ним возбуждено 121 уголовное дело. В 2018 году достигнута предварительная договоренность о дополнительном выделении для патрулирования 48 сотрудников Росгвардии в период проведения путины
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