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Исполнители из разных стран выступили на концерте в честь дня рождения Елизаветы II
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Исполнители из разных стран выступили на концерте в честь дня рождения Елизаветы II 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в субботу 92-й день рождения, посетив концерт в лондонском Альберт-холле с участием представителей британской и мировой эстрады, который был устроен в ее честь.
В ходе полуторачасового музыкального шоу выступили британские исполнители Том Джонс, Крейг Дэвид, Люк Эванс, Энн-Мари, австралийская певица Кайли Миноуг, канадский певец Шон Мендес, а также Стинг в дуэте с американским регги-исполнителем Шегги. На установленных над сценой экранах были показаны кадры документальной хроники с изображением королевы в молодости.
Елизавета II в этом году нарушила традицию, следуя которой она обычно проводит свой день рождения в частном порядке и не участвует в публичных мероприятиях. На концерт она пришла в сопровождении герцога Кембриджского Уильяма, который сидел рядом с ней, принца Гарри и его невесты Меган Маркл, принца Уэльского Чарльза и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы и других членов королевской семьи.
Принц Гарри незадолго до завершения концертной программы вышел на сцену Альберт-холла, чтобы поздравить свою бабушку и объявить о начале работы от ее имени благотворительного фонда стран Содружества (The Queen's Commonwealth Trust), главой которого он был назначен на этой неделе. «Сегодня мы празднуем день рождения королевы. Ваше Величество, если вы не возражаете, я скажу, что вы не из тех, для кого легко покупать подарки. Но я думаю, что у нас есть идеальный подарок», — сказал он, имея в виду новую благотворительную организацию, призванную поддержать устремления молодежи 53 стран Содружества.
Концерт также посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также главы правительств и государств стран Содружества. По традиции ранее в субботу офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии устроили пушечный салют в лондонском Гайд-парке, гремели залпы пушек и на берегу Темзы, и в Виндзоре, где находится загородная резиденция британского монарха.
День рождения Елизаветы II обычно проходит без особенных торжеств. Официальное празднование, предусматривающее проведение парада и народных гуляний, проводится во вторую субботу июня, когда устанавливается теплая солнечная погода.
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