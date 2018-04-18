ВС РФ оставил в силе приговор Сиволапу 

17 апреля Верховный суд РФ оставил в силе приговор екатеринбургскому бизнесмену Виталию Сиволапу. Он проведет в колонии строгого режима 15 лет 1 месяц, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Валерия Косович.
По данным следствия, у Сиволапа был долг в 4,5 миллиона рублей по кредитам. Он 6 лет уклонялся от погашения задолженности. Днем 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев, который начал описывать машину бизнесмена.
В это время Сиволап скинул из окна на голову приставу бутылку из-под виски. Пострадавшего доставили в больницу. В марте 2017 года он скончался.
В конце декабря 2017 года Свердловский облсуд признал Сиволапа виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава. Бизнесмен не согласился с приговором и обжаловал его в ВС РФ.
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