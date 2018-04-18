ВС РФ оставил в силе приговор Сиволапу

По данным следствия, у Сиволапа был долг в 4,5 миллиона рублей по кредитам. Он 6 лет уклонялся от погашения задолженности. Днем 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав Сергей Дмитриев , который начал описывать машину бизнесмена.

В это время Сиволап скинул из окна на голову приставу бутылку из-под виски. Пострадавшего доставили в больницу. В марте 2017 года он скончался.

В конце декабря 2017 года Свердловский облсуд признал Сиволапа виновным в посягательстве на жизнь судебного пристава. Бизнесмен не согласился с приговором и обжаловал его в ВС РФ.

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