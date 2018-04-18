Боюсь, судом история со «Счастьем» не ограничится — Юрий Трутнев

— Я разбирался с этим вопросом, потому что меня озадачила история о том, что в центре Хабаровска надо сносить торговый центр, — сказал Юрий Трутнев. — Но на сегодняшний день количество, очень мягко говоря, ошибок, с обеих сторон таково, что решение должен принимать только суд. Как сейчас вмешиваться, когда полтора года люди не видели, что рядом строительство идет, а потом он оказался построен с нарушением всего, чего угодно? Там длинный шлейф, боюсь, что судом дело не ограничится, там есть чем заняться правоохранителям.