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Боюсь, судом история со «Счастьем» не ограничится — Юрий Трутнев
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Боюсь, судом история со «Счастьем» не ограничится — Юрий Трутнев 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сегодня в Хабаровске полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с торговым центром «Счастье», который по решению суда первой инстанции подлежит сносу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я разбирался с этим вопросом, потому что меня озадачила история о том, что в центре Хабаровска надо сносить торговый центр, — сказал Юрий Трутнев. — Но на сегодняшний день количество, очень мягко говоря, ошибок, с обеих сторон таково, что решение должен принимать только суд. Как сейчас вмешиваться, когда полтора года люди не видели, что рядом строительство идет, а потом он оказался построен с нарушением всего, чего угодно? Там длинный шлейф, боюсь, что судом дело не ограничится, там есть чем заняться правоохранителям.
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