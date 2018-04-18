На бизнес-форуме «PROдвижение» в Оренбурге выступил Дмитрий Портнягин

Во вторник, 17 апреля, в Оренбурге впервые прошел бизнес-форум «PROдвижение». Перенять опыт у ведущих ТОП-менеджеров страны пришли 250 молодых и опытных предпринимателей Оренбуржья.

Первым на сцене форума выступил Илья Кусакин — известный бизнес-тренер, директор по построению в группе компаний «Black Star». Он рассказал о формировании уникального продукта, стратегическом маркетинге и значимости интернет-рекламы.

Во второй части форума о личном бренде и его монетизации рассказал бизнес-блоггер Дмитрий Портнягин , спикер Synergy Global Forum и видеоблогер с Youtube-каналом №1 о бизнесе «Трансформатор». Финалист «Предприниматель года» по версии Enrst&Young поделился своим опытом с оренбуржцами и ответил на все вопросы гостей.

Организатором мероприятия выступила консалтинговая компания «Деловая инициатива».