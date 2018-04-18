Ещё
На бизнес-форуме «PROдвижение» в Оренбурге выступил Дмитрий Портнягин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На бизнес-форуме «PROдвижение» в Оренбурге выступил Дмитрий Портнягин 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Во вторник, 17 апреля, в Оренбурге впервые прошел бизнес-форум «PROдвижение». Перенять опыт у ведущих ТОП-менеджеров страны пришли 250 молодых и опытных предпринимателей Оренбуржья.
Первым на сцене форума выступил Илья Кусакин — известный бизнес-тренер, директор по построению в группе компаний «Black Star». Он рассказал о формировании уникального продукта, стратегическом маркетинге и значимости интернет-рекламы.
Во второй части форума о личном бренде и его монетизации рассказал бизнес-блоггер Дмитрий Портнягин, спикер Synergy Global Forum и видеоблогер с Youtube-каналом №1 о бизнесе «Трансформатор». Финалист «Предприниматель года» по версии Enrst&Young поделился своим опытом с оренбуржцами и ответил на все вопросы гостей.
Организатором мероприятия выступила консалтинговая компания «Деловая инициатива».
ProOren: последние новости
За испорченный телевизор магазин в Орске выплатит более 80 тысяч рублей Книги французских писателей об Оренбурге представят в Москве На мосту через реку Илек организовали лодочную переправу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии119
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях409
Украинские моряки пригрозили Порошенко312
Кобзона похоронят рядом с матерью267
В России готовят сюрприз для безработных260
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение