Ещё
Порочащую честь и достоинство информацию будут удалять из интернета за один день
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Порочащую честь и достоинство информацию будут удалять из интернета за один день 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Роскомнадзор будет за один рабочий день удалять из сети информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
Авторами поправок в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» выступили депутаты Госдумы от «Единой России»: глава Комитета по безопасности Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также член Комитета по госстроительству Александр Грибов.
18 апреля их инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании Совета Федерации.
В соответствии с законопроектом в случае, если гражданин, распространивший несоответствующие действительности сведения, по истечении времени для добровольного удаления не принял соответствующие меры, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этой информации.
«В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере средств массовой информации», — сказано в пояснительной записке к документу.
Если в течение одного дня постановление будет не исполнено, то должник обязан выплатить исполнительный сбор.
Ранее один из авторов инициативы Эрнест Валеев заявил, что когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений, в том числе опровержений, всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете.
Сейчас гражданин имеет право добиваться в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. В случае, если не будет доказана их достоверность, истец вправе потребовать удалить информацию из интернета, но ответчики редко исполняют это решение.
При этом все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка по обращению Генпрокуратуры.
Парламентская газета: последние новости
Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ Волонтёрам не придётся платить НДФЛ за билеты и съёмное помещение В ОДКБ осудили ракетные удары по Сирии и нарушения устава ООН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии119
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях409
Украинские моряки пригрозили Порошенко312
Кобзона похоронят рядом с матерью267
В России готовят сюрприз для безработных260
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение