Порочащую честь и достоинство информацию будут удалять из интернета за один день

Роскомнадзор будет за один рабочий день удалять из сети информацию, порочащую честь и достоинство граждан.

18 апреля их инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании Совета Федерации

В соответствии с законопроектом в случае, если гражданин, распространивший несоответствующие действительности сведения, по истечении времени для добровольного удаления не принял соответствующие меры, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этой информации.

«В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере средств массовой информации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Если в течение одного дня постановление будет не исполнено, то должник обязан выплатить исполнительный сбор.

Ранее один из авторов инициативы Эрнест Валеев заявил, что когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений, в том числе опровержений, всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете.

Сейчас гражданин имеет право добиваться в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство. В случае, если не будет доказана их достоверность, истец вправе потребовать удалить информацию из интернета, но ответчики редко исполняют это решение.