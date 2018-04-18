Ещё
Два тактильных барельефа в рамках проекта «Город на ощупь» открыли в Сарапуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Два тактильных барельефа в рамках проекта «Город на ощупь» открыли в Сарапуле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Два тактильных барельефа открыли в Сарапуле. Как сообщила пресс-служба администрации города, во вторник, 17 апреля, сарапульцы приняли объекты для людей с ограниченными возможностями по зрению в рамках проекта «Город на ощупь».
На этот раз объектами стали два здания в центре Сарапула — дом Корешева, где сегодня располагается Управление ЗАГС, и дом Бодалёва — сегодня здесь Сарапульский офис Ижкомбанка.
Для всех желающих состоялась экскурсия по дому Корешева. У здания дома Бодалёва в честь открытия тактильного барельефа волонтёры проекта запустили в небо как символ памяти и надежды белые шары и совершили экскурс в историю Сарапула вместе с руководителем исследовательского отдела Сарапульского музея Екатериной Касимовой.
Отмечается, что ещё одним событием вторника в Сарапуле стал городской флешмоб «Остановись прохожий», в ходе которого волонтёры проекта на территории трёх туристических маршрутов Сарапула — Музейный квартал, Троицкая (Красноармейская) улица и Соборная (Красная) провели для случайных прохожих небольшие экскурсии по памятным местам.
ИА «Сусанин»: последние новости
Учебный паводок в Удмуртии, уход Николая Дроздова и гибель девочки на батуте: что произошло минувшей ночью Петербургское предприятие «КМЗ Ижора-Металл» заинтересовалось заводом «Ижметмаш» Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях436
Нападение на школу произошло в Башкирии126
Украинские моряки пригрозили Порошенко318
Кобзона похоронят рядом с матерью267
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
04:49
В РФ может появиться новая должность
Общество
03:11
В Москву идут заморозки и мокрый снег
Общество Новости Москвы
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
04:06
Украинские моряки пригрозили Порошенко
Украина Армия
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение