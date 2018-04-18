Два тактильных барельефа в рамках проекта «Город на ощупь» открыли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия . Два тактильных барельефа открыли в Сарапуле. Как сообщила пресс-служба администрации города, во вторник, 17 апреля, сарапульцы приняли объекты для людей с ограниченными возможностями по зрению в рамках проекта «Город на ощупь».

На этот раз объектами стали два здания в центре Сарапула — дом Корешева, где сегодня располагается Управление ЗАГС, и дом Бодалёва — сегодня здесь Сарапульский офис Ижкомбанка

Для всех желающих состоялась экскурсия по дому Корешева. У здания дома Бодалёва в честь открытия тактильного барельефа волонтёры проекта запустили в небо как символ памяти и надежды белые шары и совершили экскурс в историю Сарапула вместе с руководителем исследовательского отдела Сарапульского музея Екатериной Касимовой.

Отмечается, что ещё одним событием вторника в Сарапуле стал городской флешмоб «Остановись прохожий», в ходе которого волонтёры проекта на территории трёх туристических маршрутов Сарапула — Музейный квартал, Троицкая (Красноармейская) улица и Соборная (Красная) провели для случайных прохожих небольшие экскурсии по памятным местам.