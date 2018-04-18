Вся правда о недострое костромского онкодиспансера

Недострою костромского онкодиспансера уже 17 лет, и всех костромичей волнует вопрос — когда же работы будут завершены? Предельной ясности в этом вопросе нет до сих пор. Но некоторые работы касающиеся основного здания учреждения все же проведены, многое есть и в планах, сообщает «Костромская Народная газета».

Основное здание диспансера было построено в 1903 году, а введено в эксплуатацию в 1913 году. Открытие приурочили ко дню рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Строили здание для Федоровской общины сестер милосердия, а сама больница получила название Романовской.

Костромской онкодиспансер создали в 1946 году, но в здание на Нижней Дебре он переехал позже. Уже давно учреждение нуждается в расширении площадей, чтобы стационар был больше, чтобы людей оперативно принимали и оказывали им помощь.

Одним из первых изменить судьбу диспансера решился создатель фонда «Пока беда не коснулась всех» Станислав Милевский. Участнику ВОВ диагноз «рак желудка» поставили в возрасте 79 лет. Когда он попал в диспансер, ужаснулся.

Станислав Милевский

Оконные и дверные блоки сгнили напрочь, линолеум весь в труху превратился, а из мебели — полуразбитый диван и два таких же кресла. Думаю, куда я попал? Кто мне здесь поможет, коли такая разруха кругом? — рассказывал Станислав Феликсович.

Вернулся домой после операции и решил, что так оставлять дело нельзя. Некоторые люди проводят в диспансере последние дни своей жизни и видят такое. Средств на ремонт диспансера и строительство нового корпуса у региона не было. Тогда Станислав начал обивать пороги и продвигать свою инициативу — организовать акцию, в рамках которой люди смогут пожертвовать суточный заработок на ремонт учреждения. Несмотря на скепсис, с которым его встречали, все удалось — в 2002 году акция «Пока беда не коснулась всех» стартовала и собрала более 10 миллионов рублей. Через год появился одноименный фонд.

Всего за 5 лет, которые Станислав Феликсович посвятил работе фонда, удалось собрать более 24 миллионов рублей. 14 миллионов потратили на реконструкцию приемного покоя, отделений, ремонт крыши, замену окон, дверей, линолеума, покупку кроватей, установку в палатах умывальников. На остальные деньги купили медицинское оборудование, например, лазерную установку для проведения безболезненных операций.

Но вот новый корпус, который мы теперь видим только в качестве недостроя, Станислав Милевский достроить не успел. Его не стало в 2005 году.

Несмотря на то, что диспансеру очень нужно увеличение площадей, дело не сдвигается с мертвой точки. Вложенные костромичами в строительство нового корпуса деньги пока так и не смогли принести результата.

{slider}

Фонду «Пока беда не коснулась всех» ежегодно перечисляют средства. Суммы разные, но каждая копейка важна. Так, один житель станицы Кущёвская Краснодарского края через автоплатеж перечисляет фонду каждый день по одному рублю.

Люди отзываются, народ у нас вообще очень добрый, чуткий и понимающий. Спасибо всем, кто внес свой вклад в благотворительность. Все эти деньги пошли на благое дело. А наша организация, как и прежде, работает в первую очередь по болевым точкам — там, где необходима реальная помощь в лечении больных, улучшении работы онкодиспансера, — рассказал председатель правления, исполнительный директор фонда Виталий ЕРШОВ

Масштабный ремонт прошел в реанимационном отделении. Работа проделана большая, и фонд помог ее реализовать.

Такой масштабной реконструкции еще не было. Это необходимо, чтобы кардинально решить вопросы по приведению всего этого хозяйства в нормативное состояние в соответствии с современными требованиями СанПиНа. Работы непочатый край. Этим вопросом мы занимаемся целый год. Фонд оплатил приобретение новой усовершенствованной вентиляционной системы за 1 миллион 600 тысяч рублей, а общие затраты на ремонт реанимационного отделения составили 4 миллиона. Упор был сделан на стерильность, а работа вентиляции при проведении операций имеет колоссальное значение. Больной человек и без того ослаблен, потом операция, химиотерапия. В такой ситуации любой микроб может свести на нет все лечение.

Кто-то из великих сказал: «Если занимаешься какой-либо проблемой, не стесняйся её формулировать», — делится Виталий Серафимович.

В прошлом году фонд сделал проект капитального ремонта и реконструкции операционного блока онкодиспансера, дальше ждет реконструкция и капремонт операционного комплекса. Это будет стоить более 65 миллионов рублей.

На первый этап работ региональные власти уже выделили 46 миллионов 700 тысяч рублей. Меценат Евгений Цветков купил для диспансера два новых лифта, на которых медицинские инструменты будут сразу подаваться в операционный блок. Это необходимо для стерильности.

Работы пройдут и снаружи диспансера. Здесь хотят восстановить зеленую зону для прогулок. В 1913 году сквер тут и правда был: дорожки на склонах холма, фонтан, цветники, деревья. Пациенты могли посидеть здесь, отдохнуть вместе с родными.

Проект парка уже сделали студенты КГСХА, студенты КГУ провели уборку территории, торговый центр «Солнечный» подарил скамейки, один из спонсоров выделил бульдозер для расчистки въезда, «Костромаавтодор» привез материалы для подсыпки дороги. Это будет «Парк милосердия и доброты».

Я часто выступаю в трудовых коллективах, рассказываю о деятельности фонда, проектах, которыми он занимается, и практически на каждой встрече люди спрашивают: «Когда новое здание радиологического отделения, наконец, введут в эксплуатацию?! — отмечает директор фонда.

Надежда, что скоро работы на долгострое возобновятся, есть. Пригласили проектировщиков, которые оценят состояние здания и скажут, возможно ли его использовать дальше.

Прежняя стоимость проекта 1 миллиард 900 миллионов рублей… Этот год объявлен Годом борьбы с раковыми заболеваниями и Годом волонтера-добровольца. Мы, можно сказать, угадали волну и сработали на опережение, начав возрождать этот проект. Потому есть возможность выйти на федеральное финансирование и достроить здание. Областной администрацией сейчас готовится заявка о включении этого объекта в федеральную адресную программу на 2019-2020 годы. А фонд уже оплатил проведение аудита проекта радиологического корпуса, — рассказал Виталий ЕРШОВ.

Начальник хозяйственного отдела областного онкодиспенсера Денис Бусыгин считает состояние недостроенного здания радиологического отделения хорошим, здесь ничего не рушится. Можно хоть сейчас возобновлять работы.

Есть документ, где бывший главный врач диспансера В. М. Матросов обращается к губернатору Шершунову с просьбой выделить 18 миллионов рублей из областного бюджета. И уверяет, что в этом случае здание будет сдано в 2014 году. Если бы это произошло, то все бы уже давно работало, — отметил Денис.

Сейчас, чтобы запустить это здание, разместив в нем стационар, потребуется 60 миллионов рублей.