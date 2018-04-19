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В правительстве предложили упростить въезд на Дальний Восток для иностранцев
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В правительстве предложили упростить въезд на Дальний Восток для иностранцев 

Rambler News Service 1 час назад
В регионах Дальнего востока будет введен режим уведомительного посещения для иностранных граждан, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка.
«Сейчас у нас такой режим действует во Владивостоке. Иностранные граждане — это в основном китайцы, корейцы и японцы — могут заполнить анкету на сайте МИДа, получить ответ в течение дня, взять загранпаспорт и ехать. Сейчас готовится законопроект, по которому такой режим будет распространен почти на все регионы Дальнего востока: Хабаровск, Сахалин, Камчатка, Анадырь и другие регионы», — сказал Галушка.
По его словам, на сегодняшний день одобрено 10 тысяч. заявок иностранцев на посещение России. Ни одного отказа не зафиксировано.
«Для них Дальний восток — это форпост европейской цивилизации. Из Сеула, Пекина, Токио до Владивосток лететь два часа. Это новый мир, и он гораздо ближе, чем географическая Европа. А для нас это туристический потенциал», — сказал Галушка.
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