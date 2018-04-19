В правительстве предложили упростить въезд на Дальний Восток для иностранцев

В регионах Дальнего востока будет введен режим уведомительного посещения для иностранных граждан, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка. «Сейчас у нас такой режим действует во Владивостоке . Иностранные граждане — это в основном китайцы, корейцы и японцы — могут заполнить анкету на сайте МИДа , получить ответ в течение дня, взять загранпаспорт и ехать. Сейчас готовится законопроект, по которому такой режим будет распространен почти на все регионы Дальнего востока: Хабаровск , Сахалин, Камчатка, Анадырь и другие регионы», — сказал Галушка. По его словам, на сегодняшний день одобрено 10 тысяч. заявок иностранцев на посещение России . Ни одного отказа не зафиксировано. «Для них Дальний восток — это форпост европейской цивилизации. Из Сеула , Пекина, Токио до Владивосток лететь два часа. Это новый мир, и он гораздо ближе, чем географическая Европа. А для нас это туристический потенциал», — сказал Галушка.