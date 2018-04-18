Центральной электростанции ММК подарят вторую молодость

На Центральной электрической станции (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината будет установлен новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 МВт. Это позволит существенно увеличить КПД станции и повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы предприятия.

Паровая турбина Т-42/50 будет поставлена в апреле-мае АО «Уральский турбинный завод». Договор с производителем был заключен по итогам тендера, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Новый агрегат сменит на посту АТ-25-2. Он укомплектован современной системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, а значит, снизится потребления природного газа. Срок службы новой турбины — не менее 40 лет, рассказал начальник ЦЭС ПАО «ММК» Андрей Решняк.

Генератор мощностью 50 МВт для турбины изготовлен новосибирским НПО «ЭЛСИБ» и уже прибыл на промплощадку комбината. По мощности он вдвое превышает предшественника, что позволит увеличить установленную электрическую мощность ЦЭС.

Сейчас на месте обновляемого энергоблока идут строительные работы, переносится оборудование. Установка новой турбины намечена на май-июнь, а ее запуск в работу на конец текущего года.