Спасский собор восстановят в Куйбышеве

Об этом 17 апреля заявил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев . В 1938 году большевики стерли религиозное сооружение с лица земли. Согласно архивным документам, возводили храм с 1787 по 1804 годы. Денег не хватало. Финансовую помощь оказывали мещанин Куишловский, крестьянин Кожевников и псаломщик Лашков. Церковь была трехпрестольной, каменной.

«В этом году у нас запланировано обследование культурного слоя Спасского собора. Для того чтобы эти работы обеспечить археологи научно-производственного центра совместно с сотрудниками Института археологии и этнографии планируют провести обследование остатков фундамента, захоронений священников на территории (сейчас современный сквер имени Куйбышева) с тем, чтобы, выявив исторические данные, получить возможность для дальнейшего восстановления Спасского собора на его историческом месте, на Соборной площади, — сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.