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Спасский собор восстановят в Куйбышеве
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Спасский собор восстановят в Куйбышеве 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Об этом 17 апреля заявил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев. В 1938 году большевики стерли религиозное сооружение с лица земли. Согласно архивным документам, возводили храм с 1787 по 1804 годы. Денег не хватало. Финансовую помощь оказывали мещанин Куишловский, крестьянин Кожевников и псаломщик Лашков. Церковь была трехпрестольной, каменной.
«В этом году у нас запланировано обследование культурного слоя Спасского собора. Для того чтобы эти работы обеспечить археологи научно-производственного центра совместно с сотрудниками Института археологии и этнографии планируют провести обследование остатков фундамента, захоронений священников на территории (сейчас современный сквер имени Куйбышева) с тем, чтобы, выявив исторические данные, получить возможность для дальнейшего восстановления Спасского собора на его историческом месте, на Соборной площади, — сообщил начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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