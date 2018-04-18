Реалии Новосибирска в годы войны рассказаны в новой книге по истории

Школьный табель 1942 года написан на обычной тетрадке в клетку — других не было. Главная причина отсутствия в школе детей от 8 до 11 лет — нехватка одежды и обуви. У тех, кто постарше (от 11 до 15) причина серьезней — работает на предприятии. Таких — 18 человек на один класс.

А в каждом классе — по 60. И занятия в три смены. Население города в 1941 году увеличивается наполовину. Не хватает дров, разрешают пилить деревья в парках. И обрезки с лесопилок обязательно сдают в гортоп. Не хватает машин — и на улицах появляются запряженные в повозки коровы. Чистую бумагу отвозят на склады — до лучших времен. Постановления горсовета пишут на кальках и кусках картонных коробок. Не хватает еды — и горожан направляют на заготовку грибов и ягод, мясо — для блокадников, которых массово эвакуируют в Сибирь.

«Нас на руках выносили. Стояла телега, и славная Александра Павловна — директор дома малютки — начала укладывать детей в коробочки — многие были немощными и не могли сидеть», — рассказала председатель Новосибирской областной общественной организации «Блокадник» Лариса Евдокимова.

По трамвайным рельсам едут вагоны со станками — десятки заводов перевозят за Урал. И не только снаряды и танки, даже производство по восстановлению перегоревших лампочек. Все для Победы.

Владимир Полещук. «Зима выдалась лютая, надо было все разместить. Станки работали на улице, давали продукцию. А еще — детсады открывали, в школе — госпиталь, а школу переводили в другое место», — говорит председатель Совета ветеранов города Новосибирска

В этой книге — не только документы, но и письма. Жизнь продолжается и во время войны. Красноармеец Федор Иванович Стрельников потерял на фронте оба глаза. Но руки целы, и слух абсолютный. Пишет в Кремль: помогите купить баян, буду поднимать боевой дух труженников тыла.

«Хотел на баяне исполнять какие-то мелодии, ну и немножко на жизнь зарабатывать. Товарищ Сталин дал распоряжение горисполкому, и купили баян», — рассказывает владелица сохранности документов городского архива Татьяна Раснюк.

На каждой странице книги — решение, которое меняло жизнь горожан. Можно узнать, когда кинотеатр «Юнгштурм» переименовали в «Пионер», переправа через понтонный мост на телеге стоила 2 рубля, а на автомобиле — 3, какое наказание грозило за распил парковой скамейки на дрова, и что обсуждали в ежедневной радиопередаче. В городском архиве говорят — материалов хватит еще на несколько изданий. Вахта памяти продолжается.