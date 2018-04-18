«Переломить тренд». Кто поможет малому бизнесу? / Дискуссия

С каким настроением малый бизнес встретил 2018 г., как компаниям удается преодолевать трудности, чего они ждут от банкиров, предприниматели обсудили на круглом столе, организованном «ДК» и Сбербанком

СПРАВКА DK.RU По количеству компаний малого и среднего бизнеса Свердловская область входит в топ-5 российских регионов. По данным ФНС, на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано порядка 206 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, оборот которых в 2017 г. превысил 1 500 млрд руб. Согласно статистике, количество таких организаций ежегодно растет. К примеру, в 2015 г. в регионе было зарегистрировано 189,6 тыс. малых и средних предприятий, в 2016 г. — уже 200 тыс. Самые популярные направления деятельности — торговля и сфера услуг. Однако в глобальном мониторинге предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ отмечается, что в 2016 г. в России на каждых трех нарождающихся предпринимателей приходилось два респондента, закрывших бизнес.

Нужен воздух

Согласно исследованию GEM, самыми острыми проблемами российского бизнеса являются низкая доступность финансовых ресурсов для новых и растущих компаний, непредсказуемость государственной политики, постоянно меняющиеся правила игры, барьеры входа, бюрократия, «настороженное или даже негативное отношение к предпринимательству». В то же время наличие свободных рыночных ниш, неудовлетворенный спрос как на рынке B2B, так и на потребительском рынке открывают перспективы для создания новых компаний в России значительно в большем масштабе, чем в экономически развитых странах.

По мнению Ирины Екимовских, владелицы аудиторской группы «Капитал» и аутсорсингового центра «Основа Капитал», с каждым годом ситуация в стране для малого бизнеса становится сложнее:

— Если три года назад мы даже не слышали о том, что есть письма ЦБ (это была внутренняя переписка банков с ЦБ), то теперь мы их отслеживаем и изучаем. Если бы мне сказали, что ФНС может взять и массово не принять декларации у компаний, которые кажутся ей «подозрительными», я бы не поверила. Существенно осложняет ведение предпринимательской деятельности Федеральный закон №115-ФЗ. Бизнес, который привык работать в структуре смежных компаний, внезапно оказался в непростых условиях. У меня заблокировали счет консалтинговой компании, где люди были устроены по совместительству, со словами: «Почему у вас низкая заработная плата? По отрасли она на пять тысяч выше».

У нас есть юристы и консультанты, и мы с этим разбираемся, но малому и среднему бизнесу, у которого нет такой инфраструктуры, это существенно осложняет жизнь. Если вы спрашиваете, что мешает бизнесу развиваться — сейчас мешает все.

Пока мы не можем сказать, каким был 2017 г., но на сайте Росстата есть отчет о состоянии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области за 2016 г., и, по данным официальной бухгалтерской отчетности, каждый четвертый ресторан или гостиница закончили за год с убытком. Я считаю, что состояние у малого и среднего бизнеса сейчас очень сложное, и государству нужно подумать, как помочь ему выжить. В условиях, когда мы видим давление сразу с нескольких сторон, должно быть что-то, что дает воздух.

— Нас удивляет позиция, что под видом заботы о гражданах все время усиливается давление на бизнес. В таких условиях очень сложно предугадать, какие твои действия к каким последствиям приведут. Есть еще принятый закон о банкротстве физлиц, заработала субсидиарная ответственность. А если твой контрагент через полгода станет банкротом? Все наши сделки могут быть оспорены.

В стране экономический спад, реальные доходы населения падают, но в 2018 г. все это совпало с другим глобальным явлением. Потребителей-миллениалов стало больше, чем нас — из поколения X. К чему это приводит? У них совершенно другие принципы потребления. Например, мой партнер всю жизнь строил базу по продаже детских товаров, прошел через сложности с кадастровой оценкой, с выплатой кредитов. Выстроил, наконец, бизнес. К нему приходит молодая семья в ожидании ребенка. Выбирают коляску, всю ее чуть ли не разобрали, продавца измучили, вышли из магазина и заказали такую же в интернете с доставкой на дом.

Денис Преображенский, коммерческий директор «Экспортной компании», отмечает, что бизнес в России существует в едином информационном и правовом поле и чтобы выжить, нужно лишь своевременно подстраиваться под новые условия. Его компания занимается продажей переработанного мрамора и 2017-й закончила с приростом в 200%:

— Причиной стало то, что крупные холдинги неповоротливы, и небольшим производствам работать с ними проблематично. Они стали обращаться к нам. Кроме того, сильно повлиял изменившийся рынок продаж. Если раньше мы пытались набирать огромное количество персонала, обучать и вести активные продажи, то сейчас практически весь рынок перешел в интернет — возможность доступа к информационной базе у наших потенциальных клиентов выросла.

Иван Зубарев , глава компании «Труба-Дело», говорит, что для его бизнеса 2017 г. также стал успешным — за счет работы над сервисом и расширения спектра услуг. И если из 2015-2016 гг. компания выходила с убытками, то 2017-й закончила с прибылью.

— Я плотно общаюсь с такими же ребятами-предпринимателями, и многие в сложившейся ситуации увидели возможности. Например, арендная плата снижается, появились новые каналы привлечения клиентов, менее затратные, чем реклама в СМИ — Instagram, YouTube. CRM-технологии позволяют оптимизировать численность персонала. Платформы для коммуникации существенно ускорили донесение информации и принятие решение, а быстро двигаться сейчас — самое главное. Да, денег на развитие не хватает и сложно получить кредиты, нам предлагают их под очень высокие проценты.

Наталья Винцеева, директор управления продаж малому бизнесу Уральского банка Сбербанка, рассказывает, что знакома с проблемами предпринимателей, и в этом направлении ведется серьезная работа:

— Мы пытаемся изменить отношение к нам и переломить некий тренд, который возник в отношении Сбербанка у предпринимателей. Мы становимся более открытыми для бизнеса.

Если говорить о цифрах, то 2017 г. мы начали с того, что только 11% новых клиентов открывали у нас расчетные счета, но уже во втором полугодии этот показатель удвоился. Бизнес увидел, что иметь расчетный счет в Сбербанке просто и удобно. Это связано с запуском пакета для начинающих предпринимателей «Легкий старт». Это пакет услуг для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, и для предпринимателей, которые хотели бы провести тест-драйв сервисов Сбербанка. Мы впервые отменили комиссию за открытие счета и плату за его ведение. Самый важный момент для предпринимателя — поддержание и развитие своего дела, и в прошлом году мы в 2,5 раза увеличили объем выдачи кредитов для бизнеса. Запущено онлайн-кредитование малого бизнеса, что позволило сократить сроки подачи документов в банк для оформления кредита более чем в три раза.

Все, что касается 115-ФЗ, — злободневная тема. Безусловно, это важный нормативный документ, и наша обязанность его соблюдать. У нас есть служба поддержки, которая оказывает консультации, будут и другие изменения в этом направлении — мы стараемся помогать бизнесу выходить из трудных ситуаций. Мы не только пытаемся точечно помочь конкретным клиентам, а отлаживаем системные вещи. Наша задача — не возвести дополнительные заборы в этом направлении, а выстроить диалог с предпринимателями.

Хотелось бы отметить, что клиенты не всегда правильно понимают и принимают те ограничения, которые накладываются банком на период проведения проверки их деятельности. Клиенту приостанавливается действие дистанционного банковского обслуживания (данная мера предусмотрена договором на обслуживание), если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом сам счет не блокируется, ограничивается лишь дистанционный доступ клиента к нему. Все поступающие на счет клиента средства в соответствии с требованиями статьей 7 115-ФЗ зачисляются без приостановления, а вот расходные операции клиент может совершать на бумажном носителе с предоставлением в финансовое учреждение пакета подтверждающих проведение платежа документов (договоры, контракты, спецификации и т.д.), а банк может использовать предусмотренное законом право отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Проверочные мероприятия в отношении клиентов проводятся в рамках исполнения требований Федерального законодательства, а также инструкций (писем и методических рекомендаций) ЦБ РФ.

Время удивления

Изменения, которые происходят в работе Сбербанка с малым бизнесом, уральские предприниматели уже заметили. Представители челябинских компаний — Сергей Тартаковский из УК «Алое поле» и Николай Коновалов из клиники «Зубной стандарт» поделились своим положительным опытом общения с банком.

— Для меня 2016 и 2017 годы стали временем удивления. Ко мне приехал клиентский менеджер Сбербанка, сам предложил деньги. Раньше у меня был стереотип в отношении этого банка, и я не верил, что такая консервативная структура может так быстро принять решение, — говорит Сергей Тартаковский.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян считает, что причины не в особенности челябинского филиала, тем более что он, как и свердловский, находится под управлением Уральского банка Сбербанка:

— Мы как институт развития работаем с разными банками, не хочу никого рекламировать, но Сбербанк правда работает активнее других. Это не особенность Челябинской области , а особенность конкретного вида бизнеса. Понятно, что если у меня оборот 10 млн руб. в год, то ко мне, скорее всего, клиентский менеджер не придет, а если 300 млн — наверное, придет.

С ним соглашается Олег Зимин , директор транспортной компании «Ликос»:

— Мы до 2013 г. кредитовались в коммерческих банках, а потом к нам пришли менеджеры из Сбербанка. У меня тоже был стереотип, но в итоге он развеялся. И когда в прошлом году у нас стал заканчиваться кредит, а мы решили купить новую технику, то в Сбербанке получили даже более выгодный продукт, чем ожидали, хотя в качестве обеспечения кроме железа на четырех колесах у нас ничего нет.

Не только деньги

Как отмечается в глобальном мониторинге GEM, несмотря на сдержанное, а чаще критическое отношение к государственной политике, эксперты положительно отмечают «попытки государства запустить программы поддержки предпринимательства». Увеличение количества и качества образовательных программ и развитие мотивации и заинтересованности в предпринимательской карьере у молодежи стимулируют создание благоприятной предпринимательской экосистемы.

Наталья Сивоволова, директор компании «Брендлента», и предприниматель Евгений Березюк рассказывают, что активно пользуются не только финансовыми, но и нефинансовыми инструментами поддержки СОФПП, участвуют в образовательных встречах Сбербанка.

— Мы благодаря СОФПП получили кредит на 10 млн руб., вложили свои 11 млн и построили промышленное здание, теперь нужно покупать оборудование. Мы готовы расширяться, у нас есть рынок сбыта, но нет залога, чтобы получить кредит в банке. Какие еще инструменты нам нужны? Длинные беспроцентные займы на развитие инфраструктуры для производственных предприятий. Кроме того, мы проходили обучение в СОФПП, в свое время нам очень помогли встречи с интересными спикерами от Сбербанка — они не только расширили кругозор, но помогли решить конкретные насущные вопросы, — делится своим опытом Евгений Березюк.

«Мы хотим быть полезными для бизнеса. У Сбербанка есть программы, которые поддерживаются Правительством РФ . И если раньше они были больше ориентированы на средний и крупный бизнес, то весь прошлый год лимиты, которые выделяются на малый бизнес, росли. Кроме того, мы подсказываем бизнесменам, какие льготы они могут получить от государства в части финансирования, — говорит Наталья Винцеева. — Мы активно развиваем образовательные проекты. Дочерняя компания банка «Деловая среда» работает над построением крупнейшей платформы знаний и сервисов для предпринимателей. В ее создание инвестируют Сбербанк и Минэкономразвития

Платформа работает по принципу маркетплейса, который объединит опыт профессиональных участников рынка образования (ВУЗы, частные компании, профессиональные сообщества), а также компаний, которые предоставляют услуги, помогающие развитию (финансовые продукты, телекоммуникация, HR, госуслуги). Все продукты и сервисы будут встроены в жизненный цикл бизнеса. К примеру, если предприниматель находится на этапе старта бизнеса, то ему будут предложены советы от действующих предпринимателей, а ФНС подскажет с выбором правовой формы регистрации. Сегодня много говорилось о необходимости быть быстрым и уметь встраиваться в меняющиеся условия. Нефинансовые программы Сбербанка — это один из способов экономить свое время».

Фото: Игорь Черепанов, DK.RU