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Созданы первые в России керамические шурупы для операций на позвоночнике
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Созданы первые в России керамические шурупы для операций на позвоночнике 

Индикатор 53 минуты назад
Фото: Индикатор
Российские ученые открыли новый способ получения высокопрочной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирского государственного технического университета. Новая технология запатентована и опробована на первых образцах.
При хирургических операциях на позвоночнике применяются металлические шурупы, однако они могут вызывать аллергию и воспаление. Более того, со временем металлические детали изнашиваются, и срок их службы не превышает 10 лет. Новая разработка сотрудников Новосибирского государственного технического университета позволяет делать шурупы для позвоночника из гораздо более прочного и безопасного материала.
Ученые НГТУ смогли увеличить прочность шурупа благодаря добавлению в состав сложных соединений (оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью). Изделия из такого материала получаются гораздо прочнее обычной керамики. Такой шуруп при вкручивании в кость сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики крошится. Более того, керамические шурупы, в отличие от металлических, не требуют замены, следовательно, пациенту со временем не понадобится повторная операция.
Помимо самого способа получения плотного керамического материала, авторы разработали и технологию производства таких шурупов (ранее в России не производилось медицинских изделий из высокопрочной керамики). Пробная партия новых шурупов уже изготовлена, и проведены доклинические эксперименты. По их результатам начались исследования материала на животных. Предполагается, что после всех испытаний шурупы будут использоваться для имплантации при заболеваниях и травмах позвоночника.
Ранее ученые из НГТУ разработали эндопротез коленного сустава с элементами из высокопрочной керамики. Разработка уже внедрена в производство и медицинскую практику, пациентам установлено более трех тысяч протезов.
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