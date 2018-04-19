Созданы первые в России керамические шурупы для операций на позвоночнике

Российские ученые открыли новый способ получения высокопрочной керамики и разработали технологию производства первых в России керамических шурупов для позвоночника. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирского государственного технического университета. Новая технология запатентована и опробована на первых образцах.

При хирургических операциях на позвоночнике применяются металлические шурупы, однако они могут вызывать аллергию и воспаление. Более того, со временем металлические детали изнашиваются, и срок их службы не превышает 10 лет. Новая разработка сотрудников Новосибирского государственного технического университета позволяет делать шурупы для позвоночника из гораздо более прочного и безопасного материала.

Ученые НГТУ смогли увеличить прочность шурупа благодаря добавлению в состав сложных соединений (оксид алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью). Изделия из такого материала получаются гораздо прочнее обычной керамики. Такой шуруп при вкручивании в кость сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики крошится. Более того, керамические шурупы, в отличие от металлических, не требуют замены, следовательно, пациенту со временем не понадобится повторная операция.

Помимо самого способа получения плотного керамического материала, авторы разработали и технологию производства таких шурупов (ранее в России не производилось медицинских изделий из высокопрочной керамики). Пробная партия новых шурупов уже изготовлена, и проведены доклинические эксперименты. По их результатам начались исследования материала на животных. Предполагается, что после всех испытаний шурупы будут использоваться для имплантации при заболеваниях и травмах позвоночника.

Ранее ученые из НГТУ разработали эндопротез коленного сустава с элементами из высокопрочной керамики. Разработка уже внедрена в производство и медицинскую практику, пациентам установлено более трех тысяч протезов.

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