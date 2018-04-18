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Учебный паводок в Удмуртии, уход Николая Дроздова и гибель девочки на батуте: что произошло минувшей ночью
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Учебный паводок в Удмуртии, уход Николая Дроздова и гибель девочки на батуте: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 12 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем среду, 18 апреля, традиционным обзором событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Учебный паводок:
В Удмуртии начались учения по чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Мероприятия продлятся три дня.
«Особое внимание во время практических действий будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧС и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Напомним, пик паводка ожидается в республике в конце апреля.
Отомстил обидчику:
В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который избил своего обидчика. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города, инцидент произошел в торговом центре «Аксион» в марте.
Известно, что мужчины познакомились еще в ноябре прошлого года. Они вместе ездили на хоккейный матч, но в пути поссорились.
«Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого последний затаил обиду на потерпевшего и разработал план мести», — отметили в суде.
В марте злоумышленник написал знакомому смс, в котором представился сотрудником телеканала Матч ТВ. Он предложил мужчине встретиться и сняться в видеоролике для канала за вознаграждение. Вместо этого, мститель накинулся на обидчика с кулаками.
Мировой судья обязал мужчину выплатить штраф.
Следующий в очереди:
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России. Как пишет Газета, произойдет это, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства.
«Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации… и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.
Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал Telegram.
Смена поколений:
Известный телеведущий Николай Дроздов планирует покинуть программу «В мире животных». Как пишет Лента, он вел её на протяжении 40 лет.
Ведущим программы может стать 15-летний напарник Дроздова Алексей Лапин. Он на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.
«Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны.
Сейчас Алексей уже самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий. Так что поздравляю вас с новым ведущим», — цитирует издание слова Дроздово.
Впервые Лапин появился во «В мире животных» в качестве гостя в возрасте пяти лет.
Гибель ребенка:
Семилетняя девочка погибла в надувном замке в Великобритании. Трагедия произошла в надувном замке на ярмарке в Эссексе, когда порыв ветра сорвал аттракцион с места, пишет Life.
Батут с девочкой покатился по склону холма и врезался в забор. Находящаяся внутри девочка получила множественные травмы и, несмотря на оказанную на месте медицинскую помощь, была объявлена мёртвой по прибытии в больницу.
В смерти девочки обвиняют владельцев выставки — Уильяма и Шелби Терстон, которые плохо закрепили аттракцион, несмотря на штормовое предупреждение.
ИА «Сусанин»: последние новости
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